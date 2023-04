05:19 Minister obrony Niemiec: Decyzję o przyjęciu Ukrainy do NATO trzeba podejmować z chłodną głową

- Drzwi są otwarte, ale to nie czas, by decydować - mówił o ewentualnym członkostwie Ukrainy w NATO Boris Pistorius w programie Maybrit Illner w telewizji ZDF. Jak dodał Ukraina jest świadoma tego, jak wygląda proces decyzyjny ws. akcesji do Sojuszu.

04:58 W nocy, w obwodzie kijowskim, aktywna była obrona przeciwlotnicza

W nocy z czwartku na piątek na Ukrainie dwukrotnie ogłaszano alarm powietrzny.



04:39 Republikanie oskarżyli administrację Bidena o „przygotowanie się do długotrwałego konfliktu”

„Wojna zastępcza z Rosją na Ukrainie nie leży w strategicznym interesie Stanów Zjednoczonych i grozi eskalacją, która może wymknąć się spod kontroli” – napisało do Bidena 19 republikańskich polityków.

04:28 Zełenski: Dopóki trwa agresja, Rosja nie powinna mieć dostępu do obiektów olimpijskich

- Jest oczywiste, że państwo terrorysta zrobi wszystko, aby usprawiedliwić się poprzez sport lub wykorzysta międzynarodowy ruch olimpijski, do wsparcia swojej agresji. Dlatego tak ważne jest aby, dopóki trwa agresja, rosyjskie państwo nie miało dostępu do sportu, obiektów olimpijskich, w szczególności do obiektów w Paryżu - w tym mieście odbędą się igrzyska olimpijskie w 2024 roku - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:24 W ciągu tygodnia z rejonu frontu w obwodzie donieckim ewakuowano 70 dzieci

Iryna Wereszczuk, wicepremier Ukrainy, minister ds. reintegracji tymczasowo okupowanych ziem poinformowała na konferencji prasowej, że w 21 miejscowościach położonych w pobliżu linii frontu w obwodzie donieckim przebywa obecnie 56 dzieci. W ciągu tygodnia z rejonu frontu w tym obwodzie ewakuowano 70 dzieci - wynika ze słów Wereszczuk.



04:21 Rosja: Eksplozja w Biełgorodzie: Dwie osoby są ranne

Gubernator graniczącego z Ukrainą obwodu biełgorodzkiego, Wiaczesław Gładkow, poinformował, że dwie kobiety ucierpiały w wyniku eksplozji, do jakiej doszło w stolicy obwodu, Biełgorodzie. Ponadto w wyniku eksplozji uszkodzone zostały cztery mieszkania w budynku przy jednej z miejskich ulic. Przyczyny eksplozji są obecnie wyjaśniane przez funkcjonariuszy Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.



04:18 Rosjanie poinformowali o zestrzeleniu ukraińskiego samolotu szturmowego Su-25

Załoga rosyjskiego zestawu przeciwlotniczego zestrzeliła nad obwodem zaporoskim, w pobliżu wsi Szczerbaki, ukraiński samolot szturmowy Su-25 - podaje szef centrum prasowego Zgrupowania Wojsk "Wschód" Aleksandr Gordiejew.



