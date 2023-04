Leopardy dla Ukrainy będą serwisowane w Polsce. Podpisano porozumienie z Niemcami i Ukrainą

Wszystkie strony zgodziły się co do sposobu finansowania takiego centrum, które będzie kosztować 150-200 mln euro rocznie i może rozpocząć działalność pod koniec maja.

- W naszym liście intencyjnym jest propozycja powstania funduszu, z którego będą czerpane pieniądze do finansowania i remontów Leopardów. My oczywiście mamy też możliwość wykorzystywania funduszy już istniejących, przede wszystkim funduszu Unii Europejskiej, ale także funduszy NATO, a więc tu gama jest szeroka. Najważniejsza jest skuteczność. Ja podkreślałem doświadczenie Bumaru Łabędy, jeżeli chodzi o serwisowania takich czołgów i to zostało bardzo dobrze przyjęte. Przed polskim przemysłem zbrojeniowym jest olbrzymia szansa. Jestem przekonany, że tę szansę polski przemysł wykorzysta - powiedział Mariusz Błaszczak.

Boris Pistorius zapytany przez dziennikarzy o perspektywy Ukrainy na dołączenie do NATO, odpowiedział, że wszyscy członkowie zgodzili się, że widzą Ukrainę jako przyszłego członka, ale "najpierw trzeba się skupić na wspieraniu Ukrainy na polu walki".

Po spotkaniu w Ramstain ukraiński minister obrony podkreślił, że jego kraj osiągnął "bezprecedensowy poziom współpracy z NATO".

"Jesteśmy już de facto częścią przestrzeni bezpieczeństwa Sojuszu. Wyraziłem nadzieję, że przyspieszy to decyzje polityczne dotyczące integracji naszego kraju z NATO" - napisał na Twitterze Reznikow.