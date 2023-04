Rosja próbowała stworzyć w Niemczech antywojenną koalicję. Planowano wykorzystać lewicę i AfD

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 422 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski apeluje, by Rosja nie miała dostępu do igrzysk olimpijskich dopóki trwa agresja na Ukrainę.

Powołując się na dokumenty datowane na okres od lipca do listopada ubiegłego roku, do których dotarły europejskie służby wywiadowcze, dziennik "The Washington Post" poinformował, że zastępca szefa sztabu Kremla Siergiej Kirijenko nakazał rosyjskim strategom politycznym na spotkaniu 13 lipca "skupić się" na Niemczech.

Dokument z 9 września przedstawił plany zjednoczenia czołowej niemieckiej skrajnie lewicowej posłanki do Bundestagu Sahry Wagenknecht i skrajnie prawicowej partii Alternative für Deutschland (AfD) pod wspólnym antywojennym sztandarem.

Nowa koalicja miała zdobyć "większość w wyborach na każdym szczeblu" - jak wynika z dokumentów.