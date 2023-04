Łotwa przekaże Ukrainie wszystkie swoje systemy Stinger

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 422 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski apeluje, by Rosja nie miała dostępu do igrzysk olimpijskich dopóki trwa agresja na Ukrainę.

Deklarację przekazania Kijowowi wszystkich łotewskich stingerów Mūrniece złożyła podczas spotkania grupy kontaktowej, odbywającego się w piątek w amerykańskiej bazie Ramstein w Niemczech.

Reklama

- Zrobimy wszystko, co możliwe, zostały one dostarczone tak szybko, jak to możliwe - zadeklarowała minister. Zapewniła też, że Łotwa kontynuować szkolenie ukraińskiego personelu wojskowego - zamierza przeszkolić dwukrotnie więcej żołnierzy, niż w 2022 roku, czyli ok. 3 tys.

W marcu, po ogłoszeniu nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, całkowita jej wartość sięgnęła 370 mln euro, czyli 1 proc. PKB tego kraju.