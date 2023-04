Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 422 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski apeluje, by Rosja nie miała dostępu do igrzysk olimpijskich dopóki trwa agresja na Ukrainę.

AP cytuje przedstawicieli administracji USA, którzy podkreślają, że Stany Zjednoczone chcą jak najszybciej dostarczyć abramsy na Ukrainę.

Abramsy dla Ukrainy: Szkolenie na jednych czołgach, walka na drugich

Decyzja o rychłym rozpoczęciu szkoleń ukraińskich załóg na amerykańskich czołgach podstawowych została ogłoszona w dniu, gdy w Niemczech spotykają się członkowie tzw. grupy Ramstein zrzeszającej państwa udzielające militarnego wsparcia Ukrainie.



31 abramsów z USA ma dotrzeć na poligon w Niemczech do końca maja, a kilka tygodni później ukraińscy żołnierze mają rozpocząć szkolenie z ich obsługi.

Szkolenie ma potrwać ok. 10 tygodni. Co ciekawe Ukraińcy nie będą się szkolić na tych czołgach, które ostatecznie trafią na Ukrainę - 31 czołgów M1A1 Abrams przeznaczonych dla Ukrainy będzie przygotowywanych w USA i trafi do ukraińskiej armii, gdy będą gotowe do służby.