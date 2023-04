Kreml wykorzystuje wizytę Stoltenberga do usprawiedliwienia wojny na Ukrainie

- Prawowite miejsce Ukrainy jest w NATO - powiedział sekretarz generalny NATO. - Z czasem nasze wsparcie pomoże wam to umożliwić - dodał.

Rząd Ukrainy oficjalnie wystąpił o przyspieszone przystąpienie do NATO we wrześniu ubiegłego roku. Choć NATO obiecało w 2008 roku, że Ukraina w końcu stanie się członkiem, większość sojuszników - w tym USA - była ostrożna w tworzeniu konkretnej ścieżki do sojuszu dla Kijowa.