Sekretarz generalny NATO: Miejsce Ukrainy jest w sojuszu. Orban skomentował to jednym słowem

Rząd Ukrainy oficjalnie wystąpił o przyspieszone przystąpienie do NATO we wrześniu ubiegłego roku. Choć NATO obiecało w 2008 roku, że Ukraina w końcu stanie się członkiem, większość sojuszników - w tym USA - była ostrożna w tworzeniu konkretnej ścieżki do sojuszu dla Kijowa.

Wszyscy sojusznicy zgadzają się, że Ukraina nie może stać się teraz częścią NATO, ale niektórzy członkowie wschodniej flanki naciskają, by sojusz dał władzom w Kijowie przynajmniej symboliczny gest zbliżenia do NATO.

Prezydent Zełenski uważa, że zaplanowany na lipiec szczyt NATO w Wilnie może być historyczny.

Słowa wypowiedziane przez Stoltenberga w wymowny sposób skomentował na Twitterze premier Węgier Viktor Orban. "CO?!" - napisał szef węgierskiego rządu.