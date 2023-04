Pytany o to, co powinno być uważane za zwycięstwo Ukrainy - powrót do granic z 23 lutego 2022 roku (a więc bez Krymu i części obwodów ługanskiego i donieckiego kontrolowanych przez separatystów) czy do granic z 1991 roku - Pistorius odparł, że o tym zdecydować powinna wyłącznie suwerenna Ukraina.



Pistorius mówił też, że ważne jest, by nadal wspierać Ukrainę, tak by otrzymała ona to, czego potrzebuje i otrzymała to szybko. Jak dodał w pierwszej kolejności chodzi o środki obrony przeciwlotniczej. W tym kontekście Pistorius poinformował, że Niemcy "przekazały Ukrainie zestaw Patriot i 100 pocisków do zestawu Iris-T".



Pytany o siłę rosyjskiej armii, Pistorius wskazał, że obecnie - jak wszystko na to wskazuje - Rosjanie opróżniają swoje magazyny uzbrojenia, ze starszych typów broni. - Ale nie wiemy na pewno i nie możemy oszacować jak duże są możliwości produkcyjne w zakresie nowego uzbrojenia - przyznał niemiecki minister.