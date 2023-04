Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 422 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski apeluje, by Rosja nie miała dostępu do igrzysk olimpijskich dopóki trwa agresja na Ukrainę.

- PiS już nadwyrężyło mocno zaufanie na wsi i ta refleksja jest, według mnie, bardzo głęboka, ponieważ w tej chwili w zasadzie rolnicy nie reagują już na żadne zapowiedzi, obiecanki, deklaracje. Mało tego - po raz pierwszy mówią, że im nie chodzi o to, aby jakąś daninę od państwa otrzymać w formie pomocy, a bardziej na tym, żeby rynek funkcjonował i żeby ceny były dla rolników opłacalne. To wskazuje na istotną przemianę na wsi, niełatwo będzie PiS odrobić te straty, które już poniosło dotychczas - mówił o stosunku rolników do partii rządzącej Balazs.

Rolnicy już nie uwierzą rządowi?

- Jeśli uda się skup w żniwa zorganizować bez żadnych zakłóceń, to na pewno część tych strat odrobią, ale droga do tego bardzo daleka - dodał.



A czy kroki podjęte przez rząd - tymczasowe całkowite embargo na wwóz do Polski produktów rolnych z Ukrainy, zmienione na zgodę na przewóz żywności z Ukrainy przez Polskę tranzytem oraz dymisja ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka - uspokoją sytuację na wsi?