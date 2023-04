Burmistrz Hrubieszowa: Wkrótce żniwa, silosów za mało, protest rolników trwa

- W okolicznych gminach wiejskich rolnictwo jest podstawą. Stąd jest absolutne zrozumienie dla tego, co się dzieje. Mnóstwo oczekiwań ze zmianami w tym zakresie - przekonywała też burmistrz pytana o to, jak na protest reagują mieszkańcy Hrubieszowa.

- Mieszkańcy z Hrubieszowa i terenów przygranicznych mają dość grubą skórę i wielką cierpliwość wobec sytuacji, w której się znajdujemy. Mają też dużą dozę niepewności, ponieważ ten protest został przedłużony - to oficjalna informacja. (Rolnicy) Chcą sprawdzić, mówiąc krótko, grają w otwarte karty i chcą zobaczyć te karty na stole, zobaczyć jak te decyzje rządu będą realizowane w realnym wymiarze - tłumaczyła.

Mamy świadomość tego, że budowa silosów wymaga czasu i na pewno nie będą to trzy miesiące, a za chwilę żniwa Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa

- Źle się zadziało, że te decyzje zapadły dopiero teraz. Te decyzje powinny zapaść dużo, dużo wcześniej. Wielu rolników wyłożyło poważne środki finansowe, poważne na ich dość szczupłe budżety, na nawozy, przetrzymali swoje zboże licząc na to i wierząc w zapewnienia ówczesnego ministra rolnictwa (Henryka Kowalczyka), że będą one od nich odkupione, zmagazynowali je i mają problem. Dodatkowa kwestia to - dosłownie za kilka miesięcy - nasze tereny rolnicze znowu pokryją się zbożem. Liczba silosów zbudowana na terenie kraju jest niewystarczająca. Mamy świadomość tego, że budowa silosów wymaga czasu i na pewno nie będą to trzy miesiące, a za chwilę żniwa. To duży problem - stwierdziła też burmistrz Hrubieszowa.