05:22 Rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy: Obroną przed zestawami S-300 i S-400 jest ich zniszczenie

Jurij Igant, rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy, na antenie ukraińskiej telewizji mówił, że wobec zagrożenia atakami rakietowymi Rosji, przy użyciu zestawów przeciwlotniczych S-300 i S-400, najlepszym środkiem obrony byłaby broń pozwalająca na zniszczenie samych tych zestawów. Ignat przyznał, że zniszczenie zestawów przeciwlotniczych znajdujących się 200 km od granic Ukrainy jest wyzwaniem. - Można to zrobić przy użyciu artylerii (...). Nie zapominajmy, że mamy drony bojowe, które również mogą być użyte do uszczuplenia rosyjskiej obrony przeciwlotniczej - stwierdził.



05:17 Boris Pistorius w rozmowie z ZDF zapewnia, że Niemcy nie blokują dostaw leopardów na Ukrainę

W kontekście podejścia Niemiec do sprawy leopardów nowy minister obrony Niemiec mówił, że działania Berlina "nie są blokadą". - To droga do wspólnego celu - zapewnił dodając, że chodzi o "równowagę w zakresie bezpieczeństwa", tak aby nie zaszkodzić bezpieczeństwu Niemiec, a jednocześnie wywiązać się ze zobowiązań sojuszniczych.

04:56 USA ogłosiły nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jest wart 2,5 mld dolarów

Łączna wartość pomocy wojskowej, przekazanej Ukrainie przez USA po 24 lutego, wzrośnie tym samym do 27,4 mld dolarów.

04:29 Zełenski: Najważniejsze są zachodnie czołgi

- Kluczowym zadaniem dla naszego państwa, dla nas wszystkich i naszych partnerów, jest wzmacnianie poczucia w państwie terrorystycznym, że nie będzie w stanie osiągnąć niczego na Ukrainie. Niezależnie od tego ile czasu spędzi na wojnie. Niezależnie od tego jak wiele wysiłków w to włoży i jak wielu własnych obywateli władcy z Kremla rzucą na pole bitwy. Wypełnienie tego zadania zależy od różnych elementów, zarówno obronnych, jak i politycznych. Ale jednym z najważniejszych elementów są czołgi. Nowoczesne, zachodnie czołgi, dostarczenie których negocjujemy z naszymi partnerami - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

04:27 Na dachu budynku resortu obrony Rosji pojawił się zestaw przeciwlotniczy Pancyr-S1

Zdjęcia zestawu Pancyr-S1 umieszczonego na dachu resortu obrony Rosji w Moskwie, pojawiły się w internecie.



04:24 Rosjanie zbudowali na terenie okupowanej Ukrainy linie obronne długie na 2 tys. km

Informacje takie przekazał gen. Jurij Stawicki, dowódca rosyjskich wojsk inżynieryjnych, w rozmowie z dziennikiem "Krasnaja Zwiezda", oficjalnym organem prasowym resortu obrony. Stawicki mówił, że "trwają intensywne prace przy budowie fortyfikowaniu" w strefie "specjalnej operacji wojskowej" (tak Rosjanie określają wojnę na Ukrainie - red.).



04:19 Od 22 lipca z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęło ponad 18 mln ton żywności

Wspólne Centrum Koordynujące (JCC), organ nadzorujący realizację tzw. porozumienia zbożowego, zawartego między ONZ, Turcją, Ukrainą i Rosją, poinformowało, że w czwartek z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęły cztery statki, na pokładzie których znajdowało się 229 749 ton zbóż i innych produktów żywnościowych. Statki te udały się w rejs do Hiszpanii i Chin. Łącznie, od 22 lipca, gdy zawarto porozumienie, z trzech ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęły 664 statki, na pokładzie których znajdowało się 18 051 260 ton żywności.



