- Jeżeli będzie twardy opór, to będziemy gotowi do podjęcia również niestandardowych działań, nawet jeżeli ktoś się będzie o to obrażał. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Starajmy się doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej państw wspólnie z nami skutecznie na Niemcy oddziaływały - powiedział w rozmowie z Radiem RMF24 wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, mówiąc o ewentualnym oporze Niemiec ws. przekazania Ukrainie czołgów Leopard.