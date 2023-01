O tym, jak militarnie pomóc Ukraińcom, rozstrzygną ministrowie obrony państw NATO na spotkaniu w bazie Ramstein. Od tego zależy przyszłość kraju.

– Tylko, jeśli dostaniemy zachodnie czołgi, będziemy mogli odeprzeć nadchodzącą inwazję rosyjskich czołgów – powiedział Wołodymyr Zełenski w środę zebranym w Davos.

Jednak o wyniku spotkania w bazie Ramstein zdecyduje jeden kraj: Niemcy. A to dlatego, że tylko niemieckiej produkcji leopardy mogą spełnić oczekiwania Wołodymyra Zełenskiego: są skuteczne i znajdują się w arsenałach aż 13 państw sojuszu. Kijów potrzebuje 300 czołgów, aby zmienić wynik konfliktu. Ale bez zgody Berlina żaden z aliantów nie może przekazać leopardów.

Presja na Niemcy jest ogromna. W czwartek w Berlinie sekretarz obrony USA Lloyd Austin przekonywał nowego szefa resortu obrony Borisa Pistoriusa nie tylko do zgody na przekazanie czołgów przez Polskę, Finlandię czy Hiszpanię, ale i dostarczenie ich przez Niemcy. We wtorek Scholz to samo usłyszał przez telefon od Joe Bidena. O zgodę Berlina apeluje Parlament Europejski i sekretarz generalny NATO. Źródła w Pałacu Elizejskim mówią, że Francja mogłaby wesprzeć niemiecką inicjatywę dostawami leclerców dla Kijowa. Szef MON Wielkiej Brytanii, która przekaże własne czołgi Challenger, w czwartek spotkał się w tej sprawie w Estonii ze swoimi odpowiednikami z Polski i krajów bałtyckich. Szwecja chce przekazać pociski manewrujące Harpoon, a Dania haubice Archer.

Czy Scholz ulegnie takim naciskom? – Jesteśmy bardzo ufni, że do końca tygodnia zrobimy w tej sprawie postęp – cytuje CNN źródła bliskie Austinowi.

Do tej pory Niemcy ściśle koordynowały jednak dostawy broni z Amerykanami. Tak było z patriotami czy wozami bojowymi. Ale teraz Biały Dom nie chce przekazać abramsów.

– Dojdzie do kompromisu, w którym choć Niemcy sami leopardów nie dostarczą, to zgodzą się, aby to zrobiły inne kraje sojuszu – mówi były szef MON Tomasz Siemoniak.

Bardziej ostrożny jest „Süddeutsche Zeitung”. Dziennik uważa, że kanclerz zgodzi się na uwolnienie dostaw leopardów i ich przekazanie przez Bundeswehrę, a także szkolenie ukraińskich załóg i naprawę uszkodzonych maszyn tylko wtedy, jeśli Amerykanie równolegle dostarczą własne czołgi. – Nie zrobimy niczego bez ścisłej koordynacji z Amerykanami. Nie chcemy dzielić NATO – mówią „Rzeczpospolitej” niemieckie źródła dyplomatyczne.

Od początku inwazji taka strategia się broniła: dzięki koordynacji USA zachodnie wsparcie wojskowe dla Ukrainy było tak skuteczne. Jednak Biden, który uruchomił wartą 50 mld dol. pomoc wojskową dla Ukrainy, chce, aby Europa przejęła większą część wsparcia. Tym bardziej że według Pentagonu abramsy są dla Ukraińców za trudne w obsłudze.