Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 331 24 lutego 2022 r. rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosja musi poczuć, iż nie osiągnie niczego na Ukrainie. - Wypełnienie tego zadania zależy od różnych elementów, zarówno obronnych, jak i politycznych. Ale jednym z najważniejszych elementów są czołgi. Nowoczesne, zachodnie czołgi - podkreśla.

Soloch był pytany o to czy po dzisiejszym spotkaniu tzw. grupy Ramstein, a więc grupy 50 państw świata wspierających militarnie Ukrainę, z USA na czele, należy się spodziewać przełomu ws. dostaw czołgów Leopard 2 dla Ukrainy.



- Na to się nie zanosi, choć wszystko się może zdarzyć. Decyzje, takie jak decyzje ws. leopardów, siłą rzeczy muszą - i miejmy nadzieję w końcu zapadną - w gronie znacznie węższym. Jeśli coś takiego się pojawi, to znaczy, że wcześniej zapadły jakieś ustalenia - odparł były szef BBN.



- Niemcy uzależniają swoją decyzję od decyzji amerykańskiej, dostarczenia czołgów przez stronę amerykańską, na co na razie Amerykanie nie wyrażają zgody - zauważył Soloch, choć minister obrony Niemiec mówił dzień wcześniej, że Niemcy nie uzależniają dostawy leopardów od dostawy Abramsów.

- Wiele zależy od determinacji państw Sojuszu, takich jak Polska, ale również mówi się, że Finlandia jest gotowa dostarczyć te czołgi, być może Dania. Warianty są takie: albo Niemcy udzielą zgody na przekazanie tych czołgów, sami nie przekazując, albo nie wyrażą zgody. Wtedy oznaczałoby to głębokie pęknięcie w samym NATO, byłoby to niezwykle niekorzystne dla ogólnej sytuacji wewnątrz Sojuszu - stwierdził też Soloch.



Jak w takiej sytuacji zachowa się Polska? Premier Mateusz Morawiecki mówił, że Polacy zrobią to, co należy, a rano, w piątek, wiceszef MSZ, Paweł Jabłoński mówił, że Polska "zastanowi się nad niestandardowymi działaniami" co może sugerować przekazanie czołgów Leopard 2 z Polski bez zgody Niemiec.

Miejmy nadzieję, że kompromis zostanie znaleziony, ale taki, który będzie koniec końców oznaczał dostarczenie tych czołgów dla Ukrainy Paweł Soloch, społeczny doradca prezydenta Andrzeja Dudy

- To jest bardzo mocny sygnał ze strony Polski. Oczekujemy, że wsparcie dla Ukrainy, zwłaszcza jeśli chodzi o przekazywanie broni ciężkiej, będzie dostatecznie silne i presja, wywierana również na Niemcy, największy kraj UE, będzie na tyle skuteczna, że do tego przekazania czołgów, bez takich zgrzytów, że łamiemy jakieś wcześniejsze ustalenia, dojdzie - odparł Soloch.



A co się stanie jeśli złamiemy ustalenia? Czy Niemcy mogą wówczas pozwać Polskę?



- Teoretycznie jest to możliwe. Miejmy nadzieję, że kompromis zostanie znaleziony, ale taki, który będzie koniec końców oznaczał dostarczenie tych czołgów dla Ukrainy - odparł Soloch.