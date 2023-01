- Oczywiste jest, że informacje ze strony ukraińskiej mogą pomóc i mają dla nas bardzo istotne znaczenie. Natomiast Ukraina, podobnie, jak każde inne państwo, nie będzie współgospodarzem śledztwa, bo to śledztwo nasze, polskie - powiedział w Radiu Plus Paweł Soloch, odnosząc się do tego, czy do śledztwa w sprawie wybuchu w Przewodowie włączeni zostaną Ukraińcy.