Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 331 24 lutego 2022 r. rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosja musi poczuć, iż nie osiągnie niczego na Ukrainie. - Wypełnienie tego zadania zależy od różnych elementów, zarówno obronnych, jak i politycznych. Ale jednym z najważniejszych elementów są czołgi. Nowoczesne, zachodnie czołgi - podkreśla.

Ukraina od miesięcy prosi o zachodnie czołgi, które dałyby ukraińskiej armii potencjał pozwalający na podjęcie działań ofensywnych i wyzwolenie zajętych przez Rosję po 24 lutego części Ukrainy.

Dotychczas Zachód przekazywał Ukrainie czołgi - ale były to poradzieckie T-72 (ponad 200 takich czołgów przekazała Ukrainie Polska).

W ostatnim czasie wzmogła się dyskusja na temat dostarczenia czołgów Leopard 2 Ukrainie. Czołgi te ma w swoim wyposażeniu wiele europejskich armii - m.in. polskie wojsko. Polska zadeklarowała, że w ramach międzynarodowej koalicji jest gotowa przekazać kompanię (12-14 czołgów) czołgów Leopard 2 Ukrainie. Gotowość do przekazania leopardów Ukrainie zgłaszają też Dania i Finlandia.

Jako że producentem czołgów są Niemcy, zgodę na reeksport leopardów powinny wydać Niemcy. Jak dotąd jednak Niemcy nie podjęły decyzji ani o przekazaniu własnych leopardów Ukrainie, ani o zgodzie na to, by niemieckie czołgi dostarczyły ukraińskiej armii inne kraje.

Tymczasem decyzję o przekazaniu 12 czołgów Challenger II podjęła Wielka Brytania, stając się pierwszym państwem, które dostarczy zachodnie czołgi Ukrainie.

Amerykanie, którzy ogłosili właśnie wart 2,5 mld dolarów pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, nie zdecydowali się przekazać swoich czołgów podstawowych, M1 Abrams, stronie ukraińskiej.

Nikt nie wyklucza, że czołgi Leopard 2 mogą być dostarczone (na Ukrainę)

Boris Pistorius, minister obrony Niemiec

Teraz, w rozmowie z ZDF, Pistorius tłumaczy, że "duże, ważne decyzje ws. wsparcia dla Ukrainy zawsze były podejmowane w ramach transatlantyckiej solidarności". I - jak dodaje - nie widzi powodu, by teraz sprawa wyglądała inaczej, gdy chodzi o silnie opancerzone, zdolne do działań ofensywnych czołgi takie jak Leopard 2.



- Zobowiązania sojusznicze oznaczają, że sojusz musi być zjednoczony i podejmować decyzje wspólnie - podkreślił Pistorius.



W kontekście podejścia Niemiec do sprawy leopardów nowy minister obrony Niemiec mówił, że działania Berlina "nie są blokadą". - To droga do wspólnego celu - zapewnił dodając, że chodzi o "równowagę w zakresie bezpieczeństwa", tak aby nie zaszkodzić bezpieczeństwu Niemiec, a jednocześnie wywiązać się ze zobowiązań sojuszniczych.



Pistorius zapewnił przy tym, że niemiecki rząd chce "wspierać Ukrainę tak, jak tylko może".



- Nikt nie wyklucza, że czołgi Leopard 2 mogą być dostarczone (na Ukrainę) lub że zgoda na ich dostawę przez innych europejskich partnerów zostanie wydana - podsumował minister obrony Niemiec.



Pistorius dodał, że ma nadzieję, iż "ważne decyzje zostaną ogłoszone w piątek w Ramstein". W piątek dojdzie tam do spotkania tzw. grupy Ramstein - czyli 50 państw, pod przewodnictwem USA, które wspierają Ukrainę militarne.