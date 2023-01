Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 331 24 lutego 2022 r. rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosja musi poczuć, iż nie osiągnie niczego na Ukrainie. - Wypełnienie tego zadania zależy od różnych elementów, zarówno obronnych, jak i politycznych. Ale jednym z najważniejszych elementów są czołgi. Nowoczesne, zachodnie czołgi - podkreśla.

Pieskow był pytany o to czy możliwa jest eskalacja w konflikcie, który rozpoczął się 24 lutego 2022 roku pełnowymiarowym, niesprowokowanym najazdem Rosji na Ukrainę.



Reklama

- Jak dotąd obserwujemy rozwój (konfliktu) na zasadzie rozwijającej się spirali - mówił rzecznik Kremla.



Pieskow dodał, że "widzimy rosnące pośrednie i czasem bezpośrednie zaangażowanie krajów NATO w ten konflikt".

- W rzeczywistości widzimy wiarę w dramatyczne złudzenia o tym, że Ukraina może odnieść jakiegoś rodzaju sukces na polu walki - stwierdził.

Reklama

- To złudzenia społeczności Zachodu, które sprawią, że będą żałować wiele razy bardziej. Jesteśmy pewni co do tego i nie może być co do tego wątpliwości - przekonywał Pieskow.



Według niego działania Zachodu "prowokują dodatkowe napięcia i rozkręcają spiralę (konfliktu)".



Rzecznik Kremla mówił, że aby zmniejszyć napięcie trzeba słuchać Rosji. - Trzeba słuchać obaw Rosji, musimy "przewinąć taśmę" do stanu z końca 2021 roku, gdy Rosja chciała rozmawiać o swoich obawach przy stole negocjacyjnym i gdy jej tego odmówiono - stwierdził.



Pieskow mówił też, że dostawy ciężkich, zachodnich czołgów na Ukrainę "nie zmieni niczego jeśli chodzi o realizację celów strony rosyjskiej".

Specjaliści są świadomi wszystkich problemów, jakie towarzyszą takim dostawom. Wszystkie te czołgi wymagają serwisu i konserwacji Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla

Reklama

- Mówiliśmy wielokrotnie, że takie dostawy nie będą w stanie zasadniczego niczego zmienić. Dodadzą tylko problemów Ukrainie i Ukraińcom - ocenił rzecznik Kremla.

- Waga takich dostaw nie powinna być wyolbrzymiana jeśli chodzi o ich zdolność do zmiany czegokolwiek. Specjaliści są świadomi wszystkich problemów, jakie towarzyszą takim dostawom. Wszystkie te czołgi wymagają serwisu i konserwacji - dodał.



W piątek w Ramstein trwa spotkanie przedstawicieli ok. 50 państw Zachodu, które wspierają militarnie Ukrainę. Po spotkaniu spodziewana jest decyzja o zgodzie Niemiec na reeksport na Ukrainę czołgów Leopard 2, które znajdują się w wyposażeniu europejskich armii. 14 takich czołgów chce Ukrainie przekazać Polska.

W czwartek wieczorem wart 2,5 mld dol. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy ogłosił Pentagon. W skład pakietu wchodzi ponad 50 wozów bojowych Bradley i 90 kołowych transporterów opancerzonych, Stryker.