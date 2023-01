Think tank z USA: Do ataku Rosji z terytorium Białorusi może dojść jesienią

"Przedstawiciele władz na Kremlu prowadzą spotkania na wysokim szczeblu z przedstawicielami władz Białorusi - co może być przygotowywaniem warunków do rosyjskiego ataku na Ukrainę z Białorusi" - pisze w swoim najnowszym raporcie think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW).