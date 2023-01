Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 331 24 lutego 2022 r. rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosja musi poczuć, iż nie osiągnie niczego na Ukrainie. - Wypełnienie tego zadania zależy od różnych elementów, zarówno obronnych, jak i politycznych. Ale jednym z najważniejszych elementów są czołgi. Nowoczesne, zachodnie czołgi - podkreśla.

W piątek w Niemczech odbywa się spotkania tzw. grupy Ramstein, czyli Grupy Kontaktowej do spraw Obrony Ukrainy (Ukraine Defence Contact Group) - ministrów obrony państw wspierających Ukrainę militarnie. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia sekretarza obrony USA, Lloyda Austina. Do uczestników przemówił - za pośrednictwem wideołącza - prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Wszyscy doskonale wiemy, że są państwa realnie zaangażowane w pomoc i są państwa, które tylko symbolicznie pomagają albo może nawet markują pomoc. Naszym zadaniem jest przekonywanie, jest pokazywanie, że tylko realna, faktyczna pomoc ma znaczenie - mówił w przeddzień rozmów szef MON Mariusz Błaszczak deklarując, że w Ramstein powtórzy propozycję przedstawioną przez prezydenta Andrzeja Dudę w sprawie gotowości Polski do przekazania Ukrainie kompanii czołgów Leopard 2, "ale w szerszej koalicji państw".

Na marginesie piątkowego spotkaniu oświadczenie dla mediów wygłosił nowy minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Mówił on, że najważniejsza z punktu widzenia Ukrainy jest obrona powietrzna i że zagadnienie to zostało omówione. Zadeklarował, że Niemcy nie ustaną we wspieraniu Ukrainy.

Pistorius oświadczył, że w sprawie czołgów Leopard nie było w piątek wśród uczestników spotkania w Ramstein jednolitego stanowiska. - Nie ma jednolitej opinii - przekonywał minister. Dodał, że błędne jest wrażenie, że to Niemcy blokują decyzję w sprawie przekazania czołgów.

Pistorius mówił, że są dobre argumenty zarówno za dostawą, jak i przeciwko niej. Zastrzegł, że nie może jeszcze powiedzieć, jaka będzie ostateczna decyzja.

Niemiecki minister poinformował, że zlecił swojemu resortowi sprawdzenia zapasów czołgów Leopard w Bundeswehrze oraz u producenta tak, by być gotowym na wypadek, gdyby decyzja zapadła.

Minister obrony Niemiec powiedział też, że kwestia zezwoleń na eksport czołgów nie była przedmiotem dyskusji. Nie zgodził się z opinią, że Berlin opiera się przekazaniu leopardów Ukrainie. - Bardzo ostrożnie podchodzimy do tego tematu - ocenił.



Pytany o zleconą przez siebie kontrolę Pistorius nie zgodził się z opinią, że jest ona przeprowadzana zbyt późno. Wskazał, że od niedawna pełni swoją funkcję. Boris Pistorius (SPD) zastąpił na stanowisku ministra obrony Niemiec Christine Lambrecht (SPD).

Z kolei rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit powiedział w Berlinie, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz nie uzależnia decyzji w sprawie dostawy czołgów Leopard 2 od tego, czy Stany Zjednoczone dostarczą Ukrainie czołgi M1 Abrams.