Minister obrony narodowej wygłosił oświadczenie dla mediów w przeddzień spotkania tzw. grupy Ramstein, czyli Grupy Kontaktowej do spraw Obrony Ukrainy (Ukraine Defence Contact Group).

- Nie mamy wątpliwości co do tego, że Rosja jest groźna, że (prezydent Władimir - red.) Putin postanowił odtworzyć imperium zła, dlatego atakuje państwa sąsiednie. Moje środowisko polityczne, środowisko PiS, nie ma złudzeń co do tego, że jeśli Putin podbije Ukrainę, to nie zatrzyma się, pójdzie dalej - powiedział Mariusz Błaszczak.

- W związku z tym konsekwentnie wzmacniamy polskie Siły Zbrojne - zadeklarował. - Rozwijamy liczebnie Wojsko Polskie, wyposażamy WP w nowoczesną broń - dodał.

Wicepremier powiedział, że w czwartek odbyła się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli resortów obrony Estonii, Łotwy, Litwy, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Holandii, Niemiec, Danii i Hiszpanii, podczas której omawiano "zagadnienia, które będą poruszane jutro".

- Z naszej strony stanowisko jet jasne, proste i konsekwentne: należy wspierać Ukrainę i to robimy - oświadczył Błaszczak.

- Ale wszyscy doskonale wiemy, że są państwa realnie zaangażowane w pomoc i są państwa, które tylko symbolicznie pomagają albo może nawet markują pomoc. Naszym zadaniem jest przekonywanie, jest pokazywanie, że tylko realna, faktyczna pomoc ma znaczenie -powiedział.

- W przeciwnym razie czekają nas bardzo złe perspektywy, bo czeka nas imperium rosyjskie, które już było, czy to w postaci imperium carskiego, czy to w postaci czerwonego imperium komunistycznego. Nie możemy na to pozwolić. Wszyscy mamy w pamięci, że dzisiejsza Rosja dopuszcza się zbrodni wojennych - mówił wicepremier.

- Naszym zadaniem jest wspieranie Ukrainy, jest przekonywanie naszych sojuszników, że takie wsparcie ma sens - dodał szef MON. Zadeklarował, że w Ramstein powtórzy propozycję przedstawioną przez prezydenta Andrzeja Dudę w sprawie gotowości Polski do przekazania Ukrainie kompanii czołgów Leopard 2, "ale w szerszej koalicji państw".

Błaszczak zaznaczył, że koalicja jest niezbędna, a kompania to za mało, by spowodować wygraną w wojnie. - Ukraina powinna być wsparta poprzez przekazanie czołgów w sile przynajmniej brygady, a może i więcej. W związku z tym koalicja państw jest konieczna do tego, żeby realnie wesprzeć Ukrainę w tej sytuacji, w jakiej Ukraina się znalazła - przekonywał.



Minister powtórzył, że w piątek ponownie przedstawi propozycję w sprawie czołgów Leopard. - I liczę na to, że szczególnie nasz zachodni sąsiad, Niemcy, którzy są producentem Leopardów i którzy posiadają te czołgi, ale posiadają także zdolności związane z ich utrzymaniem, serwisem, że zmienią zdanie i do tej koalicji się przyłączą - oświadczył.

- Nie ulega dla nas wątpliwości, że wolna Ukraina oznacza wolną Polskę - powiedział szef MON.