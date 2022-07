05:20 Dowództwo Operacyjne "Południe": Nieudane rosyjskie kontrofensywy

Rosjanie próbowali przeprowadzić kontrofensywy na dwóch kierunkach w rejonie berysławskim i chersońskim, by odzyskać utracone pozycje. Jednakże nie odnieśli sukcesów i wycofali się ponosząc straty - informuje ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe" w najnowszym raporcie na temat sytuacji na froncie. Z raportu wynika też, że ukraińskie lotnictwo przeprowadziło na froncie południowym w ciągu ostatniej doby pięć uderzeń na pozycje wroga - trzy w rejonie berysławskim i dwa w rejonie chersońskim. 24 lipca ukraińska artyleria i wojska rakietowe miały wyeliminować 66 rosyjskich żołnierzy, pięć czołgów, dwie habucie samobieżne 2S1 Goździk, a także trzy pojazdy opancerzone i dziewięć innych pojazdów. Ponadto zniszczone miały zostać dwa składy amunicji i stanowisko dowodzenia.



05:04 Rosja prowadzi śledztwa przeciwko najemnikom m.in. z USA i Wielkiej Brytanii

O śledztwach takich poinformował w rozmowie z "Rossijskają Gazietą" przewodniczący Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej, Aleksandr Bastrykin.

04:34 Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy: Strąciliśmy cztery pociski Kalibr w ciągu doby

Jednostki obrony przeciwlotniczej Sił Powietrznych Ukrainy strąciły w ciągu ostatniej doby wszystkie cztery pociski manewrujące Kalibr wystrzelone w kierunku obwodu chmielnickiego z wód Morza Czarnego - informuje służba prasowa Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy na swoim kanale w serwisie Telegram. Jedna z rakiet została zestrzelona przez jednostki podległe Dowództwu "Południe", podczas gdy trzy pozostałe zestrzeliły jednostki podległe Dowództwu "Zachód". 24 lipca Siły Powietrzne Ukrainy przeprowadziły też 10 uderzeń z powietrza na zgrupowania rosyjskich wojsk na południu i wschodzie kraju.



04:27 Ławrow zapewnia Egipcjan, że Rosja będzie dostarczać im zboże

Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji, w czasie wizyty w Egipcie zapewnił, że rosyjscy eksporterzy zboża wywiążą się "ze wszystkich zobowiązań" wobec egipskich odbiorców. 24 lipca Ławrow rozpoczął kilkudniową wizytę w Afryce. Egipt jest jednym z największych importerów pszenicy na świecie - w 2021 roku 80 proc. importowanej przez ten kraj pszenicy pochodziło z Rosji i Ukrainy. Jednak wybuch wojny na Ukrainie i zablokowanie eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne, wzbudziło obawy o to, że afrykański kraj może czekać głód.



04:22 Zełenski: Nawet Rosjanie przyznają, że Ukraina wygra

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu stwierdził, że "nawet Rosjanie przyznają, że Ukraina wygra, co można usłyszeć w ich rozmowach z najbliższymi, gdy się z nimi kontaktują". - Słyszymy to w ich rozmowach - cały czas, w tym co mówią swoim najbliższym, gdy się z nimi kontaktują. Dlatego nie zwolnimy i, jak każdego dnia od pięciu miesięcy, będziemy robić wszystko, by zadać jak największe możliwe straty wrogowi i zebrać jak najwięcej wsparcia dla Ukrainy jak to możliwe - powiedział ukraiński prezydent.