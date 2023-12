Pierwszy medal Polek. Urszula Kamińska: To pokazuje potencjał grupy

Short track jest przede wszystkim dyscypliną wymagającą i złożoną, ale zarazem przynoszącą dużo frajdy oraz adrenaliny. Jest również nieprzewidywalny i może właśnie dlatego piękny

Na infrastrukturę nie powinniśmy chyba narzekać…

Kolebką jest Białystok. Władze miasta wspierają nasz sport, więc z powodzeniem funkcjonuje tam największy polski klub. Brakuje nam jedynie ruchomych band i więcej godzin treningowych, ponieważ popularność short tracku w Białymstoku jest bardzo duża. Tomaszów Mazowiecki był z kolei zawsze kolebką toru długiego. Wiem, że przy obecnych cenach energii w kraju trudne jest utrzymanie lodu przez cały rok bez wsparcia z zewnątrz, dlatego też często wyjeżdżamy za granicę w czasie, gdy korzystanie z obiektów nie jest możliwe. Cieszę się na myśl o powstającej w Zakopanem hali. Mam nadzieję, że lód będzie tam szybki, a arena przyjazna dla naszych zawodników.

To dyscyplina loteryjna?

Short track jest przede wszystkim dyscypliną wymagającą i złożoną, ale zarazem przynoszącą dużo frajdy oraz adrenaliny. Jest również nieprzewidywalny i może właśnie dlatego piękny.

Co różni pracę z kobietami i mężczyznami?

Jest podobna i równie wymagająca, lecz w kwestii współpracy z kobietami istotnym czynnikiem są umiejętności miękkie, jak również zdolność zrozumienia problemów kobiecej natury. Uważam jednocześnie, że w sporcie na najwyższym poziomie bez względu na płeć spotykamy zawodników, którzy są świadomi, zmotywowani, zdyscyplinowani, cierpliwi oraz aktywni, a my - jako trenerzy - jedynie wspieramy ich w rozwoju.

Dlaczego uważa pani, że sport uczy życia?

Bardzo cenię sobie wartości, dzięki którym zawodnicy osiągają mistrzostwo sportowe i one przygotowują młodych ludzi do wielu zawodów. Byli sportowcy są świetnymi pracownikami. Cechuje ich punktualność, zadaniowość, holistyczne podejście do tematu, determinacja oraz chęć wygrywania. Lekcje pokory ponoszone w trakcie procesu treningowego hartują i uszlachetniają.