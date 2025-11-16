Reklama
Maszynista zauważył, że tory zostały uszkodzone. Incydent skomentował premier Donald Tusk

W okolicy miejscowości Życzyn, znajdującej się w województwie mazowieckim, ruch kolejowy odbywa się sąsiednim torem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że uszkodzony został fragment torowiska. Służby badają sprawę. „Niewykluczone, że mamy do czynienia z aktem dywersji” - napisał na portalu X premier Donald Tusk.

Publikacja: 16.11.2025 15:37

Foto: AdobeStock

Ada Michalak, Bartosz Lewicki

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano, około godziny 7:39. „Maszynista pociągu zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie miejscowości Życzyn, pow. garwoliński, w pobliżu stacji PKP Mika. W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń” – przekazała we wpisie opublikowanym w serwisie X Komenda Wojewódzka Policji. 

W komunikacie poinformowano także, że na miejsce zdarzenia skierowano odpowiednie służby, między innymi funkcjonariuszy policji. „Wstępne oględziny wykazały uszkodzenie fragmentu torowiska, które spowodowało zatrzymanie pociągu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruch kolejowy w tym rejonie został czasowo wstrzymany” – czytamy. 

W wyniku odczepienia i pozostawienia wagonu mogło dojść do katastrofy.
Przestępczość
Sabotaż na kolei. Porzucony wagon w Katowicach, „o włos od katastrofy na nieprawdopodobną skalę”

Sobolew-Życzyn: Mogą wystąpić opóźnienia pociągów. Powodem uszkodzone tory 

Do sprawy w rozmowie z TVN24 odniosła się podkomisarz Małgorzata Pychner, rzeczniczka garwolińskiej policji. Jak przekazała, ruch kolejowy w tym rejonie odbywa się sąsiednim torem. Rusłana Krzemińska – rzeczniczka prasowa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – poinformowała zaś po godzinie 13.00, że na miejscu zdarzenia nadal trwają tam prace służb. – Ruch nie został wstrzymany, jeździmy po jednym torze – podkreśliła. 

Jak przekazały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., „zmiana peronów i torów przyjazdu/odjazdu pociągów. Mogą wystąpić opóźnienia pociągów około 10 minut”. Chodzić ma o fragment pomiędzy miejscowościami Sobolew i Życzyn.

W sieci pojawiły się informacje o tym, że szyny mogły zostać wysadzone ładunkiem wybuchowym. Nikt dotychczas tego jednak nie potwierdził. 

Marek Kozubal: Sabotaże i ataki. Skąd to wzmożenie działań rosyjskich służb i co planuje Putin?
Publicystyka
Marek Kozubal: Sabotaże i ataki. Skąd to wzmożenie działań rosyjskich służb i co planuje Putin?

W mediach pojawiły się doniesienia o tym, że dzień wcześniej – w sobotę – w okolicy torowiska można było usłyszeć eksplozję. Podkomisarz Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie zaprzeczyła jednak, że ma to związek ze sprawą. – Wczoraj około godz. 22 mieliśmy zgłoszenie dotyczące hałasu od mieszkańców pobliskiej miejscowości. Policjanci sprawdzili te sygnały, nie zostały one potwierdzone – powiedziała w rozmowie z portalem gazeta.pl, dodając, że w zgłoszeniu nie było w ogóle mowy o rejonie torów. 

Tusk: niewykluczone, że mamy do czynienia z aktem dywersji

Do sprawy odniósł się w niedzielę po południu szef rządu Donald Tusk. We wpisie na platformie X zapewnił, że w sprawie zniszczenia fragmentu torowiska na trasie Dęblin-Warszawa jest w stałym kontakcie z szefem MSWiA. „Niewykluczone, że mamy do czynienia z aktem dywersji. Nikt nie został poszkodowany. Trwają czynności odpowiednich służb” - napisał premier.

Źródło: rp.pl

Wypadki Społeczeństwo

