Zamach bombowy w Moskwie. Zginął symbol donieckiego bandytyzmu

– Sarkisjan dowodził największą „brygadą” Iwaniuszczenki. Ze swoimi bandytami jeździł na setki bandyckich negocjacji i bijatyk, na wymuszenia i „wrogie przejęcia”. Mafia pod rządami prezydenta Wiktora Janukowycza stała się najważniejszą strukturą w państwie. A Sarkisjan był jednym z najbardziej znanych symboli bezprawia – mundurowi bali się go ruszać – opisywał dzieje donieckiego bandyty dziennikarz Jurij Butusow.

Tuż przed wybuchem ukraińskiej rewolucji godności w 2014 roku Sarkisjan był już dolarowym milionerem z haraczy zbieranych w Horliwce. – W centrum Kijowa kupił ogromne mieszkanie, a za 200 tys. dol. – samochód swojej niepełnoletniej córce. Zbudował pałac na ulicy imienia rewolucjonisty Kłokowa na osiedlu przy kopalni Koczegarka koło Horliwki. Po śmierci jego ojca Nagapeta lokalni deputowani zrobili mafiosowi prezent i przemianowali ją na ulicę Nagapeta Sarkisjana. Jednym słowem, zaczął odlatywać z powodu rozwijającej się manii wielkości – mówi inny ukraiński dziennikarz z Donbasu.

Dowódca „tituszek”, szef morderców, konkurent Prigożyna

W czasie rewolucji organizował, opłacał i dowodził oddziałami „tituszek” – zazwyczaj bezrobotnych, ale wysportowanych młodych ludzi, którzy napadali na protestujących. Jego oddziały najpierw atakowały przez dwa miesiące wiece w Doniecku (co najmniej trzykrotnie doszło tam do bardzo dużych ulicznych bijatyk).

Potem dostał „kontrakt” do Kijowa. W trakcie ulicznego polowania w okolicach Majdanu na protestujących jeden z jego bandytów o pseudonimie Dima Dagestańczyk strzałem w plecy zabił znanego dziennikarza śledczego Wiaczesława Weremija.

Po rewolucji prokuratura rozesłała za Sarkisjanem międzynarodowy list gończy, a on sam na czele swych bandytów atakował ukraińskie instytucje w Donbasie. W 2018 roku został jednak złapany… we Francji. Ale po dwóch dniach, nim Ukraińcy przesłali dokumenty do ekstradycji, francuska prokuratura wypuściła go, by na wolności oczekiwał na decyzję – uciekł więc natychmiast.