Zamach bombowy w Moskwie. Wśród ofiar założyciel batalionu z Donbasu

Jak pisały media, Sarkisjan tworzył w Rosji strukturę wojskową, która miała stanowić przeciwwagę dla Grupy Wagnera i jej twórcy, nieżyjącego już Jewgienija Prigożyna. Część źródeł podała, że Sarkisjan zginął. Według Interfaksu, mężczyzna jest w bardzo ciężkim stanie. Powiązany z rosyjskimi służbami kanał Baza w serwisie Telegram opublikował nagranie, które ma przedstawiać hol budynku po eksplozji.

To kolejny w ostatnim czasie zamach w Rosji. W połowie grudnia w Moskwie w wyniku eksplozji bomby ukrytej w hulajnodze zginął generał Igor Kiriłłow, dowódca rosyjskich wojsk obrony radiologicznej, chemicznej i biologicznej. Do zamachu przyznali się Ukraińcy. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oskarżała Kiriłłowa o to, że na jego rozkaz w czasie wojny na Ukrainie rosyjskie wojska używały amunicji chemicznej, w tym granatów bojowych K-1, zawierających drażniące środki chemiczne.

Armen Sarkisjan Foto: Telegram

Co wiadomo o zamachu w Moskwie?

Przedstawiciele Ukrainy nie skomentowali jak dotąd poniedziałkowego zamachu w Moskwie. Moskiewska prokuratura poinformowała, że trwa ustalanie okoliczności incydentu w kompleksie mieszkalnym przy ulicy Lotniczej. Na miejscu jest prokurator Północno-Zachodniego Okręgu Administracyjnego Maksim Kisielow.

Główny Zarząd Śledczy Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej poinformował o wszczęciu postępowania karnego, ale nie podał kwalifikacji zdarzenia. „Prowadzone są działania śledcze i operacyjno-poszukiwawcze, mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności zdarzenia” - głosi komunikat. Na miejsce eksplozji udał się szef Głównego Wydziału Śledczego w Moskwie Andriej Striżow. Centrum handlowe, położone w pobliżu miejsca wybuchu, zostało zamknięte. Teren w pobliżu kompleksu Szkarłatne Żagle został odgrodzony przez funkcjonariuszy.