W niedzielę nieco cieplej – za zachodzie i w centrum temperatura osiągnie 15 stopni Celsjusza, na południowym wschodzie można spodziewać się 16 stopni.

Jaka pogoda czeka nas w przyszłym tygodniu?

Według udostępnionej prognozy IMGW od poniedziałku do czwartku, czyli od 14 do 17 października będzie ciepło, choć zdecydowanie chłodniej niż w najbliższych dniach.

W poniedziałek od 12 stopni na północnym wschodzie do 18 na południowym zachodzie. We wtorek od 11 stopni na północnym wschodzie do 18 stopni na południowym wschodzie. Z kolei w środę najchłodniej na północny i północnym wschodzie – 11 stopni, najcieplej za południu i zachodzie – do 15 stopni. W czwartek od 12 stopni na północny do 17 na południu i południowym zachodzie.

Czytaj więcej Społeczeństwo Aktualna prognoza pogody. Będzie cieplej niż zwykle o tej porze roku. Do kiedy? Synoptycy przewidują, że w tym tygodniu temperatura w Polsce będzie wyższa niż norma z ostatnich 30 lat. Fala ciepłego powietrza które dociera nad nasz kraj z południowego zachodu to jeden efektów atlantyckiego huraganu Kirk. Zawirowania w pogodzie potrwają kilka dni. Po kilku dniach z temperaturą przekraczającą 20 stopni czeka nas spore ochłodzenie.

Prognoza opadów na najbliższych 10 dni

Według danych IMGW w ciągu najbliższych 10 dni może padać codziennie, choć we wtorek 8 października oraz sobotę 12 października będą to opady nieznaczne, tylko na zachodzie i północy. Mocniej padać może w środę, czwartek i piątek (od 9 do 11 października) na terenie całego kraju, przy czym najintensywniejsze opady przewidywane są na północnym zachodzie w środę, na południu w czwartek oraz na południu i wschodzie w piątek. W niedzielę również może padać, jednak nie będą to silne opady.