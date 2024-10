W prognozach nie widać jednak, by w najbliższych dniach miał zostać pobity październikowy rekord ciepła z poprzedniego roku. Przypomnijmy – średnia obszarowa temperatura powietrza w październiku 2023 r. wyniosła w Polsce 10,9 st. C i była o 2,1 stopnia wyższa od średniej wieloletniej dla tego miesiąca (klimatologiczny okres normalny 1991-2020). Ubiegłoroczny październik klimatolodzy zaliczali do miesięcy anomalnie ciepłych. Rekord temperatury (29,3 st. C) notowany w stacjach synoptycznych padł 3 października w Legnicy.

Ochłodzenie pod koniec tygodnia. Zacznie się już w piątek?

Numeryczne modele na ten tydzień pokazują, że po ciepłym tygodniu w weekend 12-13 października czeka nas spore ochłodzenie. Z prognoz synoptycznych wynika jednak, że w zachodniej części Polski zmiana pogody może się zacząć wcześniej, bo już w piątek 11 października. „Od piątku nastąpi zmiana pogody i ochłodzenie, zwłaszcza na zachodzie kraju. Zachmurzenie będzie duże, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12-13 st. C na zachodzie i w centrum do 17 st. C na południowym wschodzie, jedynie w rejonach podgórskich około 11 st. C” – informuje IMGW.

Niestety na weekend może się ochłodzić już w całej Polsce. W sobotę temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni na północy do 16 na południu. W rejonach podgórskich – ok. koło 10 st. C. W niedzielę temperatura maksymalna od 10 st. C miejscami na północy kraju, około 12-13 st. na przeważającym obszarze, do 17 st. C na południu. Pojawią się też przelotne opady deszczu.