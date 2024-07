Za co został zawieszony Przemysław Babiarz? Dyrektor TVP Sport twierdzi, że nie za poglądy

Dyrektor TVP Sport zabrał głos na temat zawieszenia Przemysława Babiarza

W poniedziałek głos na temat sprawy zabrał dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski, były rzecznik PZPN. We wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter) napisał, że musiało minąć trochę czasu od otwarcia igrzysk, by mógł on "na spokojnie" odnieść się do zaistniałej sytuacji.

Czytaj więcej Społeczeństwo Igrzyska w Paryżu 2024. Zawieszenie Babiarza. Reaguje prezydent Andrzej Duda - Widzę, że zapanowała u nas jakaś nowość, że nie można interpretować twórczości artystycznej - tak prezydent Andrzej Duda skomentował zawieszenie Przemysława Babiarza po komentarzu podczas otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu.

"Sport powinien być wolny od polityki. Jedną z najpiękniejszych wartości sportu jest to, że ma siłę wyzwalania pozytywnych emocji i łączenia ludzi, niezależnie od ich poglądów i osobistych przekonań" - oświadczył Kwiatkowski. "Idea ta przyświeca mi od początku kierowania TVP Sport. Traktuje ją jako zobowiązanie nie tylko wobec moich przełożonych, ale przede wszystkich wobec wszystkich naszych widzów i odbiorców" - zadeklarował.

"Bardzo cenię i szanuję Przemysława Babiarza jako wybitnego dziennikarza, co nie zmienia faktu, że komentarzem sprzeniewierzył się misji, którą nam jako dziennikarzom sportowym telewizji publicznej powierzono. Komentator sportowy powinien pozostawić widzowi przestrzeń do własnej interpretacji, a nie narzucać swoją narrację" - napisał dyrektor TVP Sport.

Jakub Kwiatkowski: Babiarz nie został zawieszony za poglądy

Jakub Kwiatkowski przekazał, że jest mu "szczególnie przykro". "To ja byłem osobą, która kilka miesięcy temu przekonywała kierownictwo TVP, że warto dalej korzystać z olbrzymiego doświadczenia i wiedzy Przemka. Rozmawiałem o tym z Przemkiem i wierzyłem, że będzie potrafił oddzielić swoje osobiste poglądy od pracy i wykonywać ją najlepiej jak potrafi. Tak się jednak nie stało, więc kolejny raz nie jestem już w stanie stanąć w Przemka obronie i zaakceptowałem decyzję władz Telewizji Polskiej" - kontynuował.