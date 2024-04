Czytaj więcej Wojsko Sondaż: Co zrobiliby Polacy, gdyby Rosja zaatakowała? W razie wybuchu wojny co trzeci Polak zdecydowałby się na ucieczkę z miejsca zamieszkania, tylko 15,7 proc. badanych wstąpiłoby na ochotnika do wojska.

Jego zdaniem ostatni atak Iranu na Izrael potwierdził, jak ważna jest obrona powietrzna. – Dania, Niemcy oraz Wielka Brytania współpracują w ramach NATO nad europejskim systemem obrony. Nie ma żadnego powodu, aby Europa nie miała takiej tarczy antyrakietowej – dodał.

Zadeklarował, że Polska wstąpi do programu ESSI (European Sky Shield Initiative) budowy sojuszniczego europejskiego systemu obrony powietrznej. Do tej pory do inicjatywy przystąpiło 19 państw. Premier Tusk dodał, że udział w tym programie nie spowoduje zatrzymania budowy wielowarstwowego systemu obrony Pilica, Narew, Wisła.