Ciągle wprowadzamy nowe usługi

Czy na podstawie działalności pana firmy i kontaktów z samorządami można stwierdzić, że smart city to tylko moda, czy może już jednak codzienność?

Zaczyna być to codzienność. Nie ukrywam, że różnie to wygląda w zależności od samorządów. Niektóre są w pełni świadome tego, co oferuje już dzisiaj technologia i wiedzą, że to absolutnie nie jest kwestia mody, tylko po prostu wymierne korzyści. W niektórych miejscach w Polsce barierą jest niestety brak budżetu, ponieważ są inne priorytety – ważniejsza jest budowa mostu, drogi czy przedszkola, a usługi typu smart city jeszcze muszą poczekać. Natomiast widać, że zainteresowanie takimi rozwiązaniami cały czas rośnie.

W państwa komunikacji w kontekście nowych technologii pojawił się taki element, jak testy dronów…

Chyba trochę zaskoczyliśmy rynek, ta twarz Emitel nie była znana. Tymczasem od kilku lat prowadzimy testy tych rozwiązań. Jestem wielkim entuzjastą biznesu dronowego. Dzisiaj zapewne większość z nas słysząc słowo „dron” myśli niestety o wojnie w Ukrainie i o tym, jak drony zmieniły pole bitwy. Natomiast w zastosowaniu cywilnym, przemysłowym zaczynamy przecierać już ścieżki i chcemy się do tego procesu dobrze przygotować. To jest naprawdę już niedaleka przyszłość, kiedy na polskim niebie pojawią się drony do różnego rodzaju zastosowań.

Dlatego uruchomiliśmy testy, w których sprawdzamy m.in. komunikację w przestrzeni powietrznej, ponieważ jest to jedno z większych wyzwań, jeśli chodzi o wprowadzanie tego typu usług. Tak jak dzisiaj mamy przepisy o ruchu drogowym i jest to dla nas całkowicie naturalne, tak przestrzeń związana z dronami jest dopiero w fazie tworzenia takich regulacji. Unijne przepisy w tym zakresie pojawiły się niedawno a kraje członkowskie są na etapie ich implementacji. Przed nami, więc wdrożenie przepisów i rozwiązań dotyczących przestrzeni powietrznej, ponieważ drony muszą być widoczne w systemie, muszą też komunikować się z innymi statkami powietrznymi. Przygotowujemy się i pracujemy z kilkoma partnerami, którzy są zainteresowani uruchomieniem usług. Obecnie wykorzystujemy też drony na nasze potrzeby, m.in. do tworzenia tzw. cyfrowego bliźniaka, do inwentaryzacji urządzeń, które znajdują się na naszych masztach. Drony w znakomity sposób mogą wyręczyć inżyniera, który musiałby się wspinać kilkadziesiąt metrów w górę. Możemy to zrobić bardzo szybko i efektownie, wykorzystując modele cyfrowe.

Wspomniał pan o pracy z partnerami. Jakiego typu usługi mogą być wykonywane dzięki dronom?