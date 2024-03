Prezydent RP Andrzej Duda proponuje większe wydatki na obronę

Polska została członkiem NATO 25 lat temu. Z tej okazji prezydent RP Andrzej Duda zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. W trakcie posiedzenia Andrzej Duda zapowiedział, że zaproponuje, aby państwa NATO zwiększyły wydatki na obronność do poziomu co najmniej 3 proc. PKB.

– Nie ma żadnych wątpliwości, że imperializm rosyjski jest faktem i jest groźny. Dzisiaj również i NATO w całości musi zachowywać siłę, sprężystość, gotowość, musi być sprawne i jednolite, musi zrealizować także swoje zobowiązania, które były podejmowane na kolejnych szczytach NATO – powiedział prezydent RP. Dodał, że na ten temat będzie też rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

– Po to, by budowanie zasobów militarnych potrzebnych Europie dla zachowania jej bezpieczeństwa – nie tylko Europy – było faktem, żebyśmy nie musieli dyskutować nad tym, skąd wziąć amunicję, po to, by pomóc dzisiaj naszemu broniącemu się przed rosyjską agresją sąsiadowi – stwierdził prezydent.

Korzyści z obecności Polski w NATO

Jak podaje Ministerstwo Obrony Narodowej, od momentu wstąpienia do NATO aż 75 tys. żołnierzy uczestniczyło w misjach zagranicznych. Teraz polski kontyngent znajduje się m.in. na Łotwie, w Rumunii, Turcji, Kosowie i Iraku, a samoloty Sił Powietrznych RP regularnie uczestniczą w misjach Air Policing, zapewniających ochronę przestrzeni powietrznej nad państwami bałtyckimi. W tym roku Polska przeznaczy na obronę narodową do 4,2 proc. PKB, czyli ok. 158 mld zł.

Po agresji Rosji na Ukrainę NATO zdecydowało o rozmieszczeniu dodatkowych sił sojuszniczych w Polsce. Teraz przebywa u nas około 10 tys. żołnierzy, głównie amerykańskich. Szczyt NATO w Madrycie w 2022 roku przyjął koncepcję strategiczną NATO, z której wynikało, że głównym zagrożeniem dla stabilności sojuszu jest Rosja. Zdecydowano, że wielonarodowe batalionowe grupy bojowe uzyskają możliwość zwiększenia liczebności do poziomu brygady, m.in. w oparciu o utworzenie nowych składów sprzętu i amunicji. Nowy model sił NATO zakłada wzrost najwyższej gotowości z 40 tys. do 300 tys. żołnierzy.