Chyba nikt nie ma wątpliwości, że politykę NATO trzeba wzmacniać, bo gdy będzie osłabiana, rosyjskie żądania wobec krajów sąsiednich będą coraz bardziej agresywne. Zgadza się pan z takim założeniem?

Tak, w Polsce panuje w tym zakresie powszechna zgoda, a w dzisiejszych czasach nie jest łatwe szukanie wspólnych mianowników. Bycie w NATO, siła NATO jest właśnie takim wspólnym mianownikiem dla większości naszego społeczeństwa. Ważne jest też zrozumienie w społeczeństwie dla tak dużych wydatków na obronę, i za to Polakom chciałbym bardzo podziękować. Bo kontrakty, które zawieram i zawierali moi poprzednicy, nie są tylko efektem pracy rządu, ale wynikają z akceptacji społeczeństwa – podatników, którzy rozumieją, że takie wydatki są konieczne. Teraz to jest ponad 4 proc. PKB, ale myślę, że w kolejnych latach będą wzrastały wydatki na uzbrojenie, modernizację i transformację armii. Im my będziemy silniejsi, tym będzie silniejsze NATO. Dzięki temu wszyscy będziemy bardziej bezpieczni.

Kluczowym elementem obrony zbiorowej jest budowanie odporności społeczeństwa na różne zagrożenia. Czy powinna powstać strategia odporności państwa?

Będziemy pracowali nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego, zwróciłem się w tej sprawie do pana prezydenta. Będziemy także wdrażali nowe dokumenty strategiczne. Moim zdaniem strategia odporności państwa powinna być jedną z części strategii bezpieczeństwa narodowego. Zaangażowanie społeczne, formacja, przeszkolenie, ostrzeganie, udzielanie pomocy w momentach zagrożenia, wszystko to musi znaleźć się nie tylko w ustawie o obronie cywilnej, ale też w dokumentach strategicznych państwa. Bo jesteśmy narażeni tu i teraz więc nie ma no co czekać.

Wysoko oceniam działania Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i współpracę z ministerstwem cyfryzacji. Tam będzie przestrzeń do odpierania ataków, ale też do edukowania naszych rodaków, jak oddzielić „ziarno od plew” w internecie. Podstawową umiejętnością powinna być identyfikacja fejków, trolli, fake newsów. Tą bronią w wojnie informacyjnej posługują się nasi przeciwnicy, to element wojny hybrydowej, ale też część konfliktów pełnoskalowych. Dzisiaj walka z dezinformacją jest ważniejsza niż kiedykolwiek, musimy na to odpowiadać wzmacniając odporność społeczeństwa.

Istotne dla naszego bezpieczeństwa są procesy wczesnego ostrzegania, aby lepiej przewidywać działania hybrydowe. To pozwala na uruchomienie różnych opcji reagowania kryzysowego i niedopuszczania do ich eskalacji. Co dzisiaj nam zagraża, na jakie działania Rosji musimy być wyczuleni?

Na różnego rodzaju prowokacje. I tego niestety w ostatnim czasie doświadczyli nasi rolnicy, którzy walczą w szczytnym celu o lepsze warunki funkcjonowania. Niestety, ktoś ich chce wykorzystać i wysyła prowokatorów, którzy głoszą hasła, pod którymi polscy rolnicy się nie podpisują, bo np. chwalą tych, którzy dokonują ciężkich zbrodni. Takie prowokacje mogą być częściej. Istnieje też niebezpieczeństwo związane z aktami sabotażu, ABW tutaj działa, o czym świadczy ostatnie zatrzymanie we Wrocławiu (sprawca planował dokonywać podpaleń w pobliżu obiektów infrastruktury krytycznej – red.). I to, na co jesteśmy narażeni codziennie, czyli totalna dezinformacja, wojna propagandowa w internecie. Bez rozsądku i rozwagi, odporności społecznej i świadomości zagrożeń nie będziemy w stanie skutecznie z tym walczyć.