Jak najszybciej na wyposażeniu żołnierzy wykonujących zadania bojowe powinny znaleźć się dodatkowo: wyświetlacze nahełmowe, celowniki optoelektroniczne (termowizyjne), okulary oraz gogle ochronne, celowniki kolimatorowe, noże-bagnety do karabinków, nakolanniki, rękawice taktyczne, latarki osobiste (oświetlające i oślepiające cel), karimaty, wskaźniki laserowe oraz śpiwory. Od 2025 r. wdrażane będą też elementy umundurowania i ekwipunku, które powstawały w ramach programu Tytan. Tu – jak wskazuje szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła – największe problemy są z radiostacjami oraz modułem monitorującym funkcje życiowe żołnierza.

Rezerwa po nowemu. Budowa oparta na wzorach z Finlandii

Sztab Generalny WP rozpoczyna prace nad nowym modelem funkcjonowania aktywnej rezerwy. Zakłada, że ten rodzaj służby ma być bardziej atrakcyjny dla osób, które w przeszłości były już w wojsku. Teraz w rezerwie aktywnej jest około tysiąca żołnierzy, a do 2039 r. ma być ich ok. 150 tys.

– Szkolenie rezerwy jest mniej kosztowne o ok. 40 proc. niż utrzymanie żołnierzy zawodowych – mówił w trakcie warsztatów „Odstraszanie a komunikacja strategiczna” płk Bogdan Sowa ze Sztabu Generalnego WP.

Rezerwa taka ma być budowana w oparciu o fińskie wzory. Dzisiaj to państwo ma ok. 870 tys. rezerwistów. – Sięgamy do idei total force concept. Pojęcie to narodziło się w Skandynawii. Wykorzystuje potencjał każdego obywatela, który chce wnieść wkład w obronę ojczyzny, oraz skupia się na procesie zarządzania talentami i karierą żołnierza – opisuje płk Bogdan Sowa.