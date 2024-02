Polski generał może objąć ważne stanowisko w Brukseli. Kim jest Sławomir Wojciechowski?

W trakcie odprawy wicepremier poinformował m.in., że odblokowane zostały kontakty wojskowe z RFN, i razem z Włochami powstała tzw. koalicja czołgowa. Jej celem jest wsparcie dla wojsk pancernych Ukrainy, m.in. produkcja i dostarczanie takiego uzbrojenia. W przyszłym roku polska armia wystawi grupę bojową szybkiego reagowania UE.

Cezary Tomczyk, wiceszef MON, dodał, że w przyszłym roku zostanie wyniesiony na orbitę polski satelita, który zajmie się rozpoznaniem. W przyszłym roku do Polski trafią też pierwsze samoloty F-35, na maszynach tych szkolą się już polscy piloci w USA. A w przyszłym tygodniu Szwedzi przekażą nam pierwszy samolot wczesnego ostrzegania.

Czytaj więcej Wojsko Jakie będzie polskie wojsko? Poważne zmiany w planach Sztabu Generalnego Docelowo armia ma liczyć nawet 450 tys. żołnierzy, ale część z nich będą stanowili aktywni rezerwiści. Sztab Generalny WP planuje poważne zmiany w funkcjonowaniu Sił Zbrojnych.

Sztab Generalny WP sprawdza umowy zbrojeniowe

– Trwa kontrola wszystkich umów zbrojeniowych zawartych od 2016 r. – powiedział wiceszef MON Paweł Bejda, ale „nie po to, aby je zrywać”. Poinformował, że w weryfikację umów włączy się Sztab Generalny WP, aby wojsko mogło mieć decydujący wpływ na to, czego potrzebuje w pierwszej kolejności. Wskazał, że resort obrony będzie zwracał uwagę na to, aby zakupy lokować także w polskich zakładach zbrojeniowych, nie tylko związanych z Polską Grupą Zbrojeniową, ale innych, które „są w systemie bezpieczeństwa i mają wszelkie certyfikaty”. D

Wiceminister dodał, że MON kładzie też nacisk na podpisywanie umów offsetowych po to, by móc produkować w Polsce i nie być uzależnionym od myśli technicznej zagranicznych zakładów zbrojeniowych. – W razie zagrożeń musimy się opierać na gospodarce polskiej i tym, by sprzęt mógł być remontowany u nas – dodał Paweł Bejda.