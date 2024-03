Ile kosztowało armię dostarczanie paliwa na stacje Orlenu?

Z informacji, które przekazał nam ppłk. Marek Chmiel, rzecznik prasowy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wynika, że sprzęt należący do wojska pracował na rzecz Orlenu od 6 do 27 października 2023 r. Przy założeniu wykorzystania jedynie dziewięciu cystern dziennie koszt poniesiony przez armię wyniósłby w tym czasie co najmniej 160 tys. zł, a przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu nawet ponad 400 tys. zł.

Czy Orlen ma z wojskiem podpisaną jakąś umowę na wykorzystanie do takich usług sprzętu wojskowego? Ppłk. Marek Chmiel nic na ten temat nie wie. Jaka była zatem argumentacja jego wykorzystania? Rzecznik Inspektoratu cytuje nam fragment pisma z MON: „w celu poprawy bezpieczeństwa zaopatrzenia rynku paliwowego w produkty ropopochodne”. Podkreśla jednak, że w czasie tej operacji nie wykorzystano żadnego paliwa z zasobów Sił Zbrojnych.

Orlen: nie pierwszy raz pomagało nam wojsko

Rzeczniczka spółki Edyta Olkowicz wyjaśnia „Rz”, że cysterny wojskowe wspierały logistykę Orlen w szybszych dostawach paliw produkowanych i importowanych przez koncern. „Było to jedno z działań podjętych w celu optymalizacji dostaw na stacje sieci Orlen. Pomoc wojska polegała tylko i wyłącznie na transporcie paliw Orlen i nie była niczym nadzwyczajnym, zdarzało się to wielokrotnie w przeszłości (np. podczas wzmożonego ruchu w okresie letnim)”– dodaje rzeczniczka spółki. Nie odpowiedziała jednak na pytanie kto z władz firmy zdecydował, aby zwrócić się z wnioskiem do MON. Na pytanie czy resort obrony łączy jakaś umowa z MON w zakresie niesienia tego typu wsparcia nie udzieliła nam odpowiedzi, zasłaniając się tajemnicą handlową spółki.

Czytaj więcej Paliwa Orlen naruszył strategiczne rezerwy ropy przed wyborami. Są dowody „Potwierdzam: w trakcie kampanii wyborczej Orlen naruszył strategiczne rezerwy ropy bazowej z magazynów w Górze pod Inowrocławiem. Od początku września 2023, w dużym embargo informacyjnym, IKS Solino Inowrocław rozpoczęło wytłaczanie ropy bazowej poprzez wpompowywanie solanki” – napisał na portalu X (dawniej Twitter) europoseł Krzysztof Brejza.

Mateusz Kurzejewski, były dyrektor Centrum Operacyjnego MON, bliski współpracownik ministra Mariusz Błaszczaka wyjaśnia, że udzielanie tego typu pomocy nie było niczym nadzwyczajnym i wszystko odbywało się zgodnie z prawem. Stwierdził, że wojsko udostępniało swoje zasoby np. w czasie pandemii, a w październiku chodziło o to, aby zapobiec kryzysowi na rynku paliw.

Akcja wojska w ramach ćwiczeń

Zapytany czy za taką usługę wojsko powinno dostać pieniądze odparł, że armia nie prowadzi działalności komercyjnej, i tego typu działania odbywają się zwykle w ramach ćwiczeń. – Tak było na przykład, gdy w Warszawie budowano most pontonowy. Miasto za to nie płaciło – wskazuje.