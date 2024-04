Bezpieczeństwo dzięki wsparciu Unii

Drugi program Komisji Europejskiej, CEF, jest natomiast kluczowym unijnym instrumentem finansowania na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności poprzez ukierunkowane inwestycje infrastrukturalne na poziomie europejskim. Wspiera rozwój wydajnych, zrównoważonych i dobrze połączonych transeuropejskich sieci w zakresie transportu, energii oraz telekomunikacji. Tym samym działalność spółki wpisywała się w założenia programu.

Połączenia międzynarodowe priorytetem

Spośród wszystkich projektów objętych unijnym wsparciem finansowym największe kwoty otrzymały terminal LNG w Świnoujściu (zarówno jego budowa, jak i rozbudowa) oraz dwa międzynarodowe przedsięwzięcia: Baltic Pipe i dwukierunkowy interkonektor Polska – Litwa. Taka decyzja Unii Europejskiej nie była zaskoczeniem, bowiem wymienione projekty wpływały na integrację rynków gazowych oraz podnosiły bezpieczeństwo energetyczne w regionie bałtyckim.

Największy napływ środków z EU nastąpił w ostatnich latach, które były okresem intensywnych prac w GAZ-SYSTEM były także okresem intensywnych prac inwestycyjnych. Strategiczne projekty wchodziły w fazę realizacji. Rekordowy okazał się rok 2022. Spółka nie tylko oddała wówczas do eksploatacji rekordową liczbę 890 kilometrów nowych gazociągów, rozbudowywała i budowała nowe tłocznie, ale także otrzymała z Unii Europejskiej 1,34 miliarda złotych wsparcia.

Solidne fundamenty

– Miliardy środków europejskich, które dofinansowały rozbudowę krajowego systemu przesyłowego w ramach dwóch perspektyw unijnych, zapewniły Polsce niezależność gazową od Rosji oraz infrastrukturę, która może w przyszłości transportować zeroemisyjne źródła energii. Dzięki kompleksowemu podejściu spółka konsekwentnie rozwijała kompetencje własne oraz budowała zaufanie ze strony instytucji Unii Europejskiej. Inwestycje były realizowane zgodnie z wymogami unijnymi i rozliczane w terminie – podkreślił Sławomir Hinc, prezes zarządu GAZ-SYSTEM.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej stale podkreślały konieczność rozwoju i integracji infrastruktury energetycznej na kontynencie. Dzięki unijnym funduszom zapewniono rozbudowę infrastruktury gazowej w Polsce i regionie. Sprzyjały temu również nastroje panujące na arenie międzynarodowej. Takie działania miały zwiększać poczucie solidarności między państwami członkowskimi oraz stanowić gwarant bezpieczeństwa, co po agresji Rosji na Ukrainę w 2022 r. okazało się niezwykle istotne.

Dziś spółka zarządza ponad 12 tys. km gazociągów, a zainstalowane moce sprężania wszystkich 14 tłoczni wynoszą 247 MW w skali kraju, co stanowi prawie 100-proc. wzrost w porównaniu z rokiem 2004. Oznacza to, że możemy przesyłać gaz dalej i pod większym ciśnieniem, a rozbudowany system połączeń ze wszystkimi sąsiadami gwarantuje nam alternatywne kierunki dostaw gazu ziemnego, co wpływa na bezpieczeństwo zasilania i dostęp do surowca po konkurencyjnych cenach.