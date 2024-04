Utrzymać apolityczność wojska

Decyzja ministra Kosiniaka-Kamysza oznacza, że konsekwentnie realizuje on politykę oddzielenia struktur wojskowych od cywilnych. Po części wynika to z jego zapowiedzi zachowania apolityczności sił zbrojnych. Warto przypomnieć, że zarówno Macierewicz, jak i Błaszczak wykorzystywali swoją pozycję do łamania tej reguły. Wojsko – a najbardziej właśnie WOT – służyło im w wielu przypadkach jako tło w wystąpieniach politycznych, gdy atakowali ówczesną opozycję. W trakcie poprzednich wyborów zdarzało się, że politycy PiS urządzali sobie agitację wyborczą na piknikach wojskowych i fotografowali się z żołnierzami w jednostkach wojskowych.

Minister Kosiniak-Kamysz musi jednak także zachować pewien balans, aby nie doprowadzić do autonomizacji sił zbrojnych, czyli alienacji wojska od społeczeństwa, tzn. skupieniu się armii tylko na sobie.

MON nie rezygnuje z wykorzystania wojska przy likwidacji skutków kryzysów

Odpowiednie zarządzanie Wojskami Obrony Terytorialnej przez poprzednich szefów MON w trakcie kryzysów, np. pandemii, usuwania skutków klęsk żywiołowych, udziału w działaniach poszukiwawczych, wskazywało na ich sprawczość działania. To niewątpliwie był plus działań rządów PiS.

Z naszych informacji wynika, że to się nie zmieni – nadal w strukturach Dowództwa WOT będzie funkcjonowało Centrum Zarządzania Kryzysowego MON. To tam będą spływały wnioski od wojewodów o wysłanie żołnierzy do pomocy społecznościom lokalnym, np. usuwania skutków powodzi. Ale ostateczną decyzję podejmie minister obrony. To oznacza, że jego rola nie będzie sprowadzała się tylko do działań obok wojska, ale do rzeczywistej odpowiedzialności i nadzoru nad siłami zbrojnymi.