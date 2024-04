Donald Tusk o losie polskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie: Sytuacja nie jest łatwa

W posiedzeniu rządu wzięli udział szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła i dowódca operacyjny gen. Maciej Klisz PAP/Marcin Obara

Donald Tusk przekazał, że na posiedzeniu rządu rozmawiano z generałami oraz z przedstawicielem prezydenta Andrzeja Dudy, szefem BBN. - Pytałem i pana generała Kukułę, pana ministra, także ministrowie rządu informowali o bieżącej sytuacji tam, w regionie - relacjonował.

- Były pytania i informacje bardzo konkretne dotyczące przede wszystkim polskich żołnierzy, którzy są obecni od lat i w Libanie, i w Iraku w ramach misji oenzetowskich. Otrzymałem informację w jakimś sensie uspokajające, myślę tutaj głównie o naszych żołnierzach w kontyngencie wojskowym, są tam wspólnie z Irlandczykami w Libanie. Sytuacja nie jest łatwa, bo sporą część czasu spędzają w schronach ze względu na sytuację w miejscu, gdzie stacjonują, ale nic im w tej chwili nie zagraża, nie są zaangażowani w żadne akcje, które byłyby konsekwencją tego wzrostu napięcia - oświadczył premier.

Donald Tusk po posiedzeniu rządu: Bezpieczeństwo, głupcze

Donald Tusk powiedział, że na posiedzeniu rządu rozmawiano o tym, "jaką lekcję powinniśmy wysnuć z tego, co stało się i co może się stać w najbliższym czasie". - Nikt nie daje pewności, że ten konflikt irańsko-izraelski nie rozwinie się w sposób niepokojący nie tylko dla regionu, ale dla całego świata. Jaką lekcję wyciągamy my, w Polsce, dla naszego bezpieczeństwa? - mówił.

Premier deklarował, że zależy mu na działaniach, które realnie zwiększą poziom bezpieczeństwa Polski. - Chciałoby się powiedzieć: bezpieczeństwo, głupcze, do każdego, kto z jakichś powodów (...) nie umie, nie chce działać na rzecz polskiego bezpieczeństwa powiedział.