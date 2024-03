Pogrzeb Aleksieja Nawalnego. Pochować wbrew wszystkim przeciwnościom

Pogrzeb Aleksieja Nawalnego. Kłopoty z grabarzami

Później okazało się, że coś się stało z grabarzami. „Szybko wyjaśniło się, że 29 lutego (w dzień planowanego pogrzebu-red.) nie ma ani jednego człowieka, który mógłby wykopać mogiłę. A 1 marca są, i 28 lutego są, ale 29 lutego mogił nie kopią. Rzeczywista przyczyna jest zrozumiała. W Kremlu rozumieją, że Putin ze swoim orędziem (wygłoszonym 29 lutego-red.) nikomu nie będzie potrzebny w dniu pożegnania z Aleksiejem. Nam te jego orędzie obojętne. Ale Aleksieja trzeba pochować” – pisał jeden z byłych współpracowników lidera opozycji Iwan Żdanow.

Czytaj więcej Społeczeństwo Wiec upamiętniający Nawalnego odwołany. Władze miasta zmieniły zdanie Władze położonego w południowej Syberii miasta Czyta były jedynymi w Rosji, które wyraziły zgodę na organizację wydarzenia poświęconego pamięci zmarłego 16 lutego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Niezależny rosyjskojęzyczny portal Meduza poinformował, że urzędnicy zmienili jednak w tej sprawie zdanie.

„Tydzień trwała walka z satanistami o to, by wydali ciało Aleksieja rodzinie. Teraz tydzień walki o to, by dali go po ludzki pochować” – stwierdził Leonid Wołkow, również były współpracownik Nawalnego.

Rosja. Biznes pogrzebowy pod opieką służb specjalnych

Niezależni moskiewscy dziennikarze zwrócili uwagę na to, że już wcześniej opisywano w mediach ścisłe związki „biznesu pogrzebowego” w stolicy z oficerami putinowskich służb specjalnych. O tym m.in. pisał Iwan Gołunow, aresztowany później (w 2019 roku) po podrzuceniu mu przez policję narkotyków – oficerowie będący tematami jego śledztw dziennikarskich stracili cierpliwość. W czasie protestów przeciw aresztowaniu dziennikarza został zatrzymany m.in. Aleksiej Nawalny.

Czytaj więcej Plus Minus Pogrzebowy boom w Rosji. Napędzają go covid, wojna i nałogi Trumny w wojskowym kamuflażu, wieńce z literą „Z”, kolumbaria w militarnym stylu i inwestycje w nowe krematoria – rosyjski przemysł pogrzebowy dostosowuje się do realiów czasu wojny. Za sprawą polityki Kremla nie brakuje klientów, a branża kwitnie.

Obecnie wystarczyło jedno polecenia z Kremla, by „opiekunowie biznesu” utrudnili jak mogli pogrzeb opozycjonisty. W końcu, w dniu pogrzebu żałobnicy musieli czekać przez godzinę na wydanie ciała z kostnicy, nie wiadomo dlaczego. „Zupełnie nie rozumiem, co tym razem (władze) chcą osiągnąć” – konstatował Wołkow.