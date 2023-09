Naukowcy przeanalizowali ciała "obcych" pokazane w Meksyku

Wszyscy gromadzą się wokół, aby lepiej się przyjrzeć. Ciała wyglądają na starożytne i mają cechy wspólne z ludźmi: dwoje oczu, usta, dwie ręce, dwie nogi. Maussan twierdzi, że znaleziono je około 2017 roku w Peru, w pobliżu rysunków z Nazca.

Dziennikarz przekonuje, że może udowodnić, iż nie przypominają niczego znanego na Ziemi. W mediach społecznościowych i podczas przesłuchania podzielił się analizami naukowymi i wynikami badań, które dowodzą, że ciała mają około 1000 lat i nie są spokrewnione z żadnym znanym ziemskim gatunkiem.

Naukowcy mówią o oszustwie

Jeden z nich, opisany przez Maussana jako samica, miał w sobie jaja - powiedział.

- To najważniejsza rzecz, jaka przydarzyła się ludzkości - powiedział 70-letni Maussan o swojej misji.

Elsa Tomasto-Cagigao, peruwiańska bioantropolog, jest sfrustrowana tym, że takie twierdzenia są nadal nagłaśniane, powołując się na podobne rzekome znaleziska, które okazały się oszustwami.

- To, co powiedzieliśmy wcześniej, jest nadal aktualne, prezentują tę samą wersję, co zawsze, a jeśli są ludzie, którzy w to wierzą, to co możemy zrobić? - powiedziała. - To jest tak bezczelne i proste, że nie ma nic więcej do dodania - dodała.