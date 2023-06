Sondaż: Czy Polska powinna przyjąć pakiet azylowy? Tak, ale jest warunek

W sondażu IBRiS, przeprowadzonym na zlecenie „Rzeczpospolitej”, zapytaliśmy o kwestię podniesioną kilka dni temu przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zapowiedział on, że w sprawie „paktu migracyjnego” UE zostanie przeprowadzone referendum, bo „naród się na to nie zgadza”. Wyniki badania mówią jednak co innego.

Zapytaliśmy: „UE osiągnęła porozumienie w sprawie nowego pakietu azylowego. Zakłada on, że uchodźcy, którzy docierają do Włoch czy Grecji, mają być przesiedlani do innych krajów członkowskich. Kraje, które odmówią ich przyjęcia, będą musiały płacić tym, które uchodźców przyjmą (ok. 20 tys. euro rocznie na migranta)”. Jakie jest Pana/Pani zdanie w tej sprawie?

54,7 proc. badanych chce przyjęcia pakietu azylowego

32 proc. badanych uważa, że „Polska nie powinna zgadzać się na tę propozycję bez żadnych dodatkowych warunków” – czyli mają zdanie takie jak obecna władza. Wyraźnie większa grupa – 42 proc., wskazała odpowiedź: „Polska powinna zgodzić się na tę propozycję i zażądać wsparcia finansowego od innych krajów UE, ponieważ przyjęła i wciąż przyjmuje wielu uchodźców z Ukrainy” – takie stanowisko prezentuje opozycja.

Grupa 12,7 procent respondentów chce, żeby „Polska zgodziła się na tę propozycję bez żadnych warunków”.