Apelacja odrzucona, Andrzej Poczobut trafi do łagru. Polskie MSWiA zapowiada reakcję

Jak informowała wcześniej „Rzeczpospolita”, prokuratorzy Łukaszenki zarzucali Poczobutowi m.in. to, że działania Związku Radzieckiego wobec Polski we wrześniu 1939 roku nazywał „agresją”, tymczasem propaganda Łukaszenki nazywa to „wyzwoleniem”. Do materiałów sfabrykowanej sprawy dołączono też artykuły Andrzeja sprzed wielu lat, które publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”. Dotyczyły one polskiego antykomunistycznego podziemia na terenach II RP. W październiku ubiegłego roku białoruskie KGB umieściło Poczobuta na liście osób „związanych z działalnością terrorystyczną”.