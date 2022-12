Premier Rishi Sunak nie wie, w co ręce włożyć. Tylko w ten czwartek na tory wyjechał ledwie co piąty pociąg, bo kolejarze domagają się podwyżki płac. Lepszych pensji oczekują urzędnicy. W piątek ma stanąć Heathrow, jedno z największych lotnisk Europy, bo obsługa naziemna ma dosyć takiego życia. 115 tys. pocztowców z Royal Mail wciąż pozostaje w domu. W dodatku Bank Anglii właśnie po raz dziewiąty podniósł stopy procentowe (do 3,5 proc.), stawiając pod ścianą miliony gospodarstw domowych w kraju, gdzie zaciąganie kredytów hipotecznych jest powszechne.

Jednak akcja pielęgniarek jest z pewnością aktem największej desperacji.

– Aby związać końcem z końcem, muszę pracować 80 godzin tygodniowo. Nigdy się nie zdarza, aby na dyżurze zjawił się komplet personelu – mówi jedna z nich reporterowi Sky News.

Boris Johnson obiecywał latem 2016 r. złote góry tym, którzy postawią w referendum na brexit. Dziś się okazuje, że Wielka Brytania jest jedynym państwem grupy G7, którego gospodarka jest wciąż mniejsza niż przed pandemią. Zbawieniem dla kraju miało być zamknięcie potoków imigracji. Gdy jednak Polacy zaczęli z królestwa wyjeżdżać, okazało się, że nie ma kim ich zastąpić. Samych wakatów wśród pielęgniarek jest przynajmniej 50 tys.

Czytaj więcej Społeczeństwo Wielka Brytania: Związek organizuje pierwszy od 106 lat strajk pielęgniarek Tysiące brytyjskich pielęgniarek odejdą od łóżek pacjentów 15 i 20 grudnia - informuje związek zawodowy brytyjskich pielęgniarek, Royal College of Nursing (RCN). Pielęgniarki domagają się podwyżek wyższych o 5 proc. od poziomu inflacji, na co nie zgadza się rzą.

12 lat od objęcia władzy przez torysów Brytyjczycy marzą tylko o jednym: aby sobie poszli. Jak podaje YouGov, tylko 15 proc. ankietowanych darzy zaufaniem świeży przecież rząd Rishiego Sunaka, podczas gdy 64 proc. ma wobec niego odczucie przeciwne. Ta sama agencja badania opinii publicznej podaje, że gdyby wybory odbyły się dziś (muszą być rozpisane do początku 2025 roku), Partia Pracy otrzymałaby 48 proc. poparcia, podczas gdy konserwatyści musieliby się zadowolić 24 proc. głosów.

Bezpośrednim powodem strajku pielęgniarek są koszty życia. Inflacja w Wielkiej Brytanii wynosi 11 proc., najwięcej od 26 lat. Kto nie ma więc indeksowanej pensji, ten cierpi. Negocjacje w tej sprawie między rządem a NHS upadły. Przywódca torysów Nadim Zahawi przyznaje, że sytuacja jest tak trudna, iż może okazać się konieczne wykorzystanie wojska do wypełnienia podstawowych zadań państwa. I to gdy wojna na Ukrainie wymagałaby koncentracji sił zbrojnych na obronie kraju.

Sunak nie pali się do spełniania oczekiwań związkowców, bo sam doszedł do władzy na fali kryzysu na rynkach finansowych. Jego poprzedniczka Liz Truss musiała odejść 25 października po zaledwie sześciu tygodniach na czele rządu, gdy okazało się, że jej program zakłada dalsze pogłębianie długu i deficytu budżetowego kraju.

Jednak najgorsze może być przed premierem. Wpływowa organizacja brytyjskiego biznesu CBT przewiduje, że 2023 będzie rokiem recesji z powodu skutków wojny na Ukrainie i rekordowych cen energii. Wziąć pieniędzy na podwyżki nie będzie więc skąd.