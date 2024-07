ABW o zatrzymaniu księdza Olszewskiego. „Pił kawę oraz spożywał przekąski”

W miejscu zatrzymania poinformowano wymienionego o przyczynach zatrzymania, pouczono o przysługujących mu prawach osoby zatrzymanej, a także rozpytano w zakresie woli skorzystania z tych praw płk Rafał Syrysko

Próba kontaktu ze wskazanym przez księdza Michała O. członkiem rodziny okazała się bezskuteczna, niemniej w godzinach późniejszych także on został poinformowany o zatrzymaniu brata. Ksiądz Michał O. w chwili zatrzymania odmówił natomiast nawiązania kontaktu z przełożonym Zakonu Sercanów” – relacjonuje płk Syrysko w oświadczeniu.

Podkreślił też, że ksiądz nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń, co do sposobu i formy przeprowadzenia czynności, co zostało odnotowane w protokołach z czynności. „Zapoznał się z protokołami, ale odmówił ich podpisania z uwagi na brak na miejscu pełnomocnika procesowego, co także zostało odnotowane w dokumentacji” – wyjaśnia szef ABW.

Szef ABW rozważa kroki prawne w sprawie oskarżeń o tortury

Jak poinformował, księdzu założono kajdanki. Innych środków przymusu bezpośredniego nie stosowano. „Księdzu Michałowi O. zostały przygotowane, a następnie zapakowane przez osobę przebywającą wraz z nim w miejscu zatrzymania ubrania oraz produkty żywnościowe, m.in. butelka z wodą mineralną, suszone banany oraz kanapki, które częściowo spożył w trakcie konwoju. Ponadto, w miejscu przeszukania na terenie Warszawy zatrzymany pił kawę oraz spożywał przekąski. Na czas konwojowania, na prośbę zatrzymanego, umożliwiono mu założenie czapki z daszkiem i komina zasłaniającego dolną część twarzy, celem uniknięcia rozpoznania” – czytamy w oświadczeniu.

„Biorąc pod uwagę opisany wyżej przebieg czynności realizowanych wobec księdza Michała O., wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji, sugerujących niezgodne z prawem działania funkcjonariuszy w trakcie realizacji czynności procesowych, mogących narazić Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego na utratę zaufania społecznego niezbędnego dla realizacji ustawowych zadań, rozważam podjęcie stosownych kroków prawnych wobec osób je rozpowszechniających” – skomentował płk Syrysko.