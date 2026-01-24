Wystąpienie Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa ma związek z przepisami wprowadzającymi nowe świadczenie mieszkaniowe.

Jak przypomniano w piśmie do ministra finansów Andrzeja Domańskiego, w poprzednich latach funkcjonariuszom SW była przyznawana pomoc finansowa na cele mieszkaniowe w kwocie brutto, stanowiącej podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Powodowało to m.in., że funkcjonariusz faktycznie dysponował wyłącznie kwotą netto, pomniejszoną o należny podatek.

Tymczasem w związku z wejściem w życie nowego świadczenia mieszkaniowego od 1 lipca 2025 r., funkcjonariusze zostali zobowiązani do zwrotu wcześniej przyznanej pomocy finansowej albo jej rozliczenia w ratach (do 120 miesięcy). Problem w tym, że zwrot ten następuje w kwocie brutto, obejmującej również część odpowiadającą podatkowi dochodowemu, który został już pobrany i odprowadzony do urzędu skarbowego.

Związkowcy: Funkcjonariusz ma ponieść koszt, którego wcześniej nawet nie miał w kieszeni

Na swojej stronie związkowcy alarmują, że taki obowiązek zwrotu brutto bez mechanizmu korekty podatkowej to prosta droga do podwójnego obciążenia podatkowego. A to, jak podkreślają, stoi w sprzeczności z zasadą sprawiedliwości podatkowej, bo funkcjonariusz ma ponieść koszt, którego wcześniej nawet nie miał w kieszeni.