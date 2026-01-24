Aktualizacja: 24.01.2026 11:51 Publikacja: 24.01.2026 10:50
Andrzej Domański
Foto: materiały prasowe
Wystąpienie Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa ma związek z przepisami wprowadzającymi nowe świadczenie mieszkaniowe.
Jak przypomniano w piśmie do ministra finansów Andrzeja Domańskiego, w poprzednich latach funkcjonariuszom SW była przyznawana pomoc finansowa na cele mieszkaniowe w kwocie brutto, stanowiącej podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Powodowało to m.in., że funkcjonariusz faktycznie dysponował wyłącznie kwotą netto, pomniejszoną o należny podatek.
Tymczasem w związku z wejściem w życie nowego świadczenia mieszkaniowego od 1 lipca 2025 r., funkcjonariusze zostali zobowiązani do zwrotu wcześniej przyznanej pomocy finansowej albo jej rozliczenia w ratach (do 120 miesięcy). Problem w tym, że zwrot ten następuje w kwocie brutto, obejmującej również część odpowiadającą podatkowi dochodowemu, który został już pobrany i odprowadzony do urzędu skarbowego.
Na swojej stronie związkowcy alarmują, że taki obowiązek zwrotu brutto bez mechanizmu korekty podatkowej to prosta droga do podwójnego obciążenia podatkowego. A to, jak podkreślają, stoi w sprzeczności z zasadą sprawiedliwości podatkowej, bo funkcjonariusz ma ponieść koszt, którego wcześniej nawet nie miał w kieszeni.
W piśmie związek domaga się od ministra jednoznacznego stanowiska: czy w przypadku zwrotu jednorazowego lub w ratach, funkcjonariuszom przysługuje prawo do odliczenia zwracanych kwot w bieżących rozliczeniach podatku dochodowego bądź do dokonania korekty zeznań podatkowych za lata, w których pomoc finansowa została przyznana.
Jednocześnie związkowcy proponują rozwiązanie systemowe. Miałoby ono polegać na rozliczaniu pomocy finansowej w kwocie netto przy jednoczesnym zastosowaniu mechanizmu korekty podatku dochodowego, co pozwoliłoby na wyeliminowanie ryzyka podwójnego opodatkowania.
Pismo zostało przekazane również do wiadomości ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka oraz Dyrektor Generalnej Służby Więziennej płk Renaty Niziołek.
