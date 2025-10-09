Rzeczpospolita
Prawo
Nowe świadczenie dla mundurowych. Jest decyzja prezydenta Karola Nawrockiego

Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza comiesięczne świadczenie mieszkaniowe dla służb mundurowych - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Publikacja: 09.10.2025 09:08

Nowe świadczenie dla mundurowych. Jest decyzja prezydenta Karola Nawrockiego

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Ustawa to realizacja zapowiedzi premiera Donalda Tuska z początku lutego. Dodatek mieszkaniowy trafi do funkcjonariuszy służb, które podlegają ministrowi spraw wewnętrznych i administracji – na wzór zasad obowiązujących w wojsku. Rozwiązanie obejmie: Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną oraz Służbę Ochrony Państwa. Będzie dotyczyć także funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. – To pomoc dla funkcjonariuszy i zachęta do wstępowania do służby – podkreślił na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Świadczenie mieszkaniowe wyniesie do 1800 zł miesięcznie 

Na mocy podpisanej ustawy funkcjonariusze zyskają prawo wyboru formy zakwaterowania, zamiast dotychczasowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Prawo do zakwaterowania będzie można realizować w czterech formach:

  • przydziału lokalu mieszkalnego;
  • przydziału kwatery tymczasowej;
  • skierowania do miejsca w internacie lub kwaterze internatowej;
  • przyznania świadczenia mieszkaniowego.

Wysokość świadczenia mieszkaniowego wyniesie od 900 do 1800 zł netto miesięcznie i będzie zwolnione z podatku. Będzie je można przeznaczyć np. na wynajem mieszkania lub spłatę kredytu hipotecznego.

Świadczenie mieszkaniowe będzie wypłacane w zależności od lokalizacji dla miejsca:

  • zamieszkania funkcjonariusza, wskazanego w składanym przez niego wniosku,
  • albo pełnienia służby przez funkcjonariusza, wskazanej w rozkazie personalnym.

Jak podkreśla MSWiA, funkcjonariusz sam wybierze sposób ustalania wysokości świadczenia mieszkaniowego. W przypadku funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, do określenia wysokości świadczenia mieszkaniowego stosowane będą przepisy MON, czyli wysokość ta będzie uzależniona od współczynnika świadczenia mieszkaniowego zależnego od garnizonu.

Nowe rozwiązania dotyczące zwrotu kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy

Projekt zakłada nowe rozwiązania dotyczące zwrotu kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA oraz ABW i AW, którzy wybrali sposób ustalania wysokości świadczenia mieszkaniowego w oparciu o miejscowość zamieszkania. Chodzi także o funkcjonariuszy SKW i SWW, którzy zamieszkują poza miejscowością pełnienia służby. Wprowadzona zostaje np. zryczałtowana forma otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu.

Funkcjonariuszom będą wypłacane comiesięcznie świadczenia, których wysokość będzie uzależniona od odległości z domu do miejsca pracy: do 30 km – 140 zł, powyżej 30 km do 50 km – 180 zł, powyżej 50 km – 220 zł.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z mocą od 1 lipca 2025 r.

Źródło: rp.pl

Karol Nawrocki

