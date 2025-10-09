Ustawa to realizacja zapowiedzi premiera Donalda Tuska z początku lutego. Dodatek mieszkaniowy trafi do funkcjonariuszy służb, które podlegają ministrowi spraw wewnętrznych i administracji – na wzór zasad obowiązujących w wojsku. Rozwiązanie obejmie: Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną oraz Służbę Ochrony Państwa. Będzie dotyczyć także funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. – To pomoc dla funkcjonariuszy i zachęta do wstępowania do służby – podkreślił na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Świadczenie mieszkaniowe wyniesie do 1800 zł miesięcznie

Na mocy podpisanej ustawy funkcjonariusze zyskają prawo wyboru formy zakwaterowania, zamiast dotychczasowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Prawo do zakwaterowania będzie można realizować w czterech formach:

przydziału lokalu mieszkalnego;

przydziału kwatery tymczasowej;

skierowania do miejsca w internacie lub kwaterze internatowej;

przyznania świadczenia mieszkaniowego.

Wysokość świadczenia mieszkaniowego wyniesie od 900 do 1800 zł netto miesięcznie i będzie zwolnione z podatku. Będzie je można przeznaczyć np. na wynajem mieszkania lub spłatę kredytu hipotecznego.