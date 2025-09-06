Rzeczpospolita
Będzie nowy dodatek dla więzienników. Ministerstwo Sprawiedliwości ma gotowy projekt

Projekt ustawy, na który czekali więziennicy, zakładający wprowadzenie dodatku mieszkaniowego, został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Publikacja: 06.09.2025 10:27

Służba więzienna

Foto: Fotorzepa / Marian Zubrzycki

Mateusz Adamski

Jak już informowaliśmy, w sierpniu Rada Ministrów przyjęła projekt, który wprowadza dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych. Będzie on wynosił do 1800 zł i obejmie funkcjonariuszy: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Ochrony Państwa.

Takiego samego dodatku oczekiwali przedstawiciele związków zawodowych Służby Więziennej. 13 marca podpisali oni w tej sprawie porozumienie z ówczesnym ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem.

Wiceminister: funkcjonariusze otrzymają środki z wyrównaniem

W piątek MS poinformowało, że projekt ustawy został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zakłada on wprowadzenie tzw. świadczenia mieszkaniowego w wysokości od 900 do 1800 zł, którego wysokość będzie uzależniona od miejscowości pełnienia służby.

– Inicjatywa ta ma na celu zarówno podniesienie warunków socjalnych funkcjonariuszy SW, jak i ujednolicenie standardów pomiędzy poszczególnymi służbami mundurowymi. Ponadto ma stanowić zachętę do wstępowania do tej formacji. Praca w Służbie Więziennej nie może bowiem stanowić mniej atrakcyjnej perspektywy aniżeli praca w policji czy straży granicznej – powiedziała wiceministra Maria Ejchart. Jak zaznaczyła, niezależnie od terminu uchwalenia ustawy, funkcjonariusze otrzymają środki z wyrównaniem od 1 lipca 2025 r.

Czytaj więcej

Dodatek trafi do dla funkcjonariuszy służb, które podlegają MSWiA – na wzór zasad obowiązujących w w
Służby mundurowe
Rząd zdecydował: będzie nowy dodatek dla służb mundurowych
Dodatek mieszkaniowy dla Służby Więziennej zastąpi dotychczasowe formy pomocy

Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc w wysokości uzależnionej od miejsca pełnienia służby, z zastosowaniem stawki podstawowej (600 zł) oraz mnożników lokalizacyjnych (od 1,5 do 3).

Świadczenie zastąpi dotychczasowe formy pomocy mieszkaniowej, takie jak pomoc finansowa na uzyskanie lokalu, równoważnik za brak mieszkania oraz za remont. Jak wyjaśnia resort sprawiedliwości, funkcjonariusze, którzy wcześniej otrzymali pomoc finansową, będą mieli do wyboru otrzymywanie nowego świadczenia pomniejszonego o wartość tej pomocy lub pełnego świadczenia po zwrocie otrzymanej pomocy. 

Co ważne, świadczenie będzie przysługiwało każdemu z małżonków będących funkcjonariuszami, bez względu na staż służby i nie będzie zależało od posiadania mieszkania lub domu (z wyjątkiem lokali z zasobów Służby Więziennej). Dodatek nie będzie natomiast przysługiwał za okresy urlopu bezpłatnego (z wyjątkiem urlopu wychowawczego), przerw bez prawa do uposażenia, zawieszenia w czynnościach służbowych, tymczasowego aresztowania oraz kursu przygotowawczego – proporcjonalnie do tych okresów.

Czytaj więcej

Jest porozumienie Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami związków zawodowych Służby Więzie
Służby mundurowe
Nie będzie protestu w Służbie Więziennej. Jest porozumienie ws. dodatków

