Będzie nowy dodatek dla więzienników. Ministerstwo Sprawiedliwości ma gotowy projekt

Jak już informowaliśmy, w sierpniu Rada Ministrów przyjęła projekt, który wprowadza dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych. Będzie on wynosił do 1800 zł i obejmie funkcjonariuszy: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Ochrony Państwa.

Takiego samego dodatku oczekiwali przedstawiciele związków zawodowych Służby Więziennej. 13 marca podpisali oni w tej sprawie porozumienie z ówczesnym ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem.

Wiceminister: funkcjonariusze otrzymają środki z wyrównaniem

W piątek MS poinformowało, że projekt ustawy został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zakłada on wprowadzenie tzw. świadczenia mieszkaniowego w wysokości od 900 do 1800 zł, którego wysokość będzie uzależniona od miejscowości pełnienia służby.

– Inicjatywa ta ma na celu zarówno podniesienie warunków socjalnych funkcjonariuszy SW, jak i ujednolicenie standardów pomiędzy poszczególnymi służbami mundurowymi. Ponadto ma stanowić zachętę do wstępowania do tej formacji. Praca w Służbie Więziennej nie może bowiem stanowić mniej atrakcyjnej perspektywy aniżeli praca w policji czy straży granicznej – powiedziała wiceministra Maria Ejchart. Jak zaznaczyła, niezależnie od terminu uchwalenia ustawy, funkcjonariusze otrzymają środki z wyrównaniem od 1 lipca 2025 r.