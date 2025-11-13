Były minister sprawiedliwości nie zgadza się z poglądem, że decyzja o odmowie nominacji nie wymaga uzasadnienia, bo jest aktem władztwa.

- Zawsze stałem na stanowisku, że prezydent nie jest pomazańcem bożym i nie może np. ułaskawiać na każdym etapie, bo każda decyzja prezydenta musi być podjęta o konstytucyjne lub ustawowe upoważnienie, powinna posiadać uzasadnienie. A sposób nadawania przymiotów boskich w demokratycznym państwie w XXI wieku - oczywiście, przedstawiciela wybranego na najwyższy urząd, ale urząd w państwie demokratycznym, a nie urząd wynikający z istoty boskości Karola Nawrockiego. Tak, każda z tych decyzji powinna być uzasadniana nam obywatelom, którzy Karola Nawrockiego wybierali. Ja oczywiście w tej grupie nie byłem, ale przecież to obywatele go wybrali i obywatele mają prawo oczekiwać, żeby on się zachowywał jak przedstawiciel demokratycznego państwa - mówił senator Kwiatkowski.

Konsekwencje decyzji prezydenta o odmowie nominacji sędziowskich

Pytany o konsekwencje polityczne decyzji prezydenta, Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że konsekwencje są dramatyczne.

- Ja rozumiem kampanię wyborczą, gdy zdarzają się różne rzeczy. Ale później ktoś jest wybrany na najwyższy urząd w państwie i ma reprezentować wszystkich Polaków. Nawet mamy specjalne odniesienia w przepisach mówiące, że Głowa Państwa reprezentuje Państwo, stoi na straży konstytucji. Zapisy prawne pokazują tę wspólnotowość i wyjątkowość funkcji prezydenta. On nie jest liderem partii politycznej. (...) Obywatele oczekują od prezydenta, żeby poprawił sytuację w wymiarze sprawiedliwości, a jego decyzja tylko pogłębia chaos - wyjaśnił polityk.

Senator Kwiatkowski zwrócił uwagę na jeszcze jedną konsekwencję decyzji prezydenta.

- Proszę sobie wyobrazić, że może ktoś wypowie w sposób, który się nie będzie podobał prezydentowi. I co powiedział prezydent? Każdy kto podważa w jego, jako polityka, ocenie sposób funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, nie będzie miał przez najbliższe pięć lat powołania. No to jest taki sygnał, że on oczekuje, że sędziowie będą jego jako polityka słuchać. Nie – ja, jako obywatel oczekuję, że sędziowie będą słuchać przepisu prawa i oceniać stan faktyczny sprawy – mówił były minister sprawiedliwości.