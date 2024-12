Sędzia nie przychodzi do pracy w nowej izbie SN. Sprawie przyjrzy się prezes Manowska

Prezes Kozielewicz: sędzia jest też pracownikiem jak każdy inny i obowiązuje go kodeks pracy

W środę głos w tej sprawie zabrał prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej Wiesław Kozielewicz, który razem ze Starykiem miał rozstrzygać wyznaczone na ten dzień sprawy dyscyplinarne. Poinformował, że skierował do I prezes SN Małgorzaty Manowskiej pismo, w którym prosi o ustalenie przyczyny nieobecności sędziego w pracy i czy nie narusza to obowiązków pracowniczych.

– Sędzia jest też pracownikiem jak każdy inny i to nie jest tak, że nie obowiązuje go kodeks pracy. (…) Dyscyplina pracy też obowiązuje sędziego. Jeżeli sędzia jest nieobecny w pracy to ma obowiązek powiadomić gdzie jest i co robi oraz usprawiedliwić nieobecność - mówił prezes Kozielewicz.

Co istotne sędzia Staryk mimo swojego protestu w niektórych sprawach dyscyplinarnych orzekał. Ostatnie orzeczenie, w wydawaniu którego brał udział zapadło 30 października. W rezultacie swojego buntu ma jednak już 137 niezałatwionych zaległych spraw. Jakie konsekwencje ma to dla Sądu Najwyższego?

– Nieobecność sędziego niesie za sobą szereg niedogodności w szczególności dla stron, które oczekują na jak najszybsze rozstrzygnięcie swoich spraw i przyjeżdżają do sądu. To także niedogodność dla samego SN. W tym przypadku mamy do czynienia z nieobecnościami niespodziewanymi, kiedy prezes izby nie wie, dlaczego sędzia nie stawił się na termin wynikający z wokandy. Jest to oczywiście kłopotliwa sytuacja, gdyż nie wiadomo, czy są podstawy, żeby odwołać kolejne terminy spraw z udziałem tego sędziego i zawiadomić o tym strony. Nie ma też podstaw prawnych do zmiany składu orzekającego – mówi "Rzeczpospolitej" Piotr Falkowski, zastępca rzecznika prasowego SN.