Czy jest szansa na poprawę efektywności pracy TK i jakości wydawanych orzeczeń?

Pod kierunkiem nowego prezesa sprawność organizacyjna Trybunału i jego efektywność zostaną zapewne poprawione. Trudno bowiem, by było gorzej, niż jest. Nie spodziewam się jednak znaczącej poprawy merytorycznej wydawanych orzeczeń, zwłaszcza w sprawach ważnych społecznie, trudnych merytorycznie czy niejednoznacznych politycznie. Być może będzie trochę sprawniej, ale polityka nadal będzie wpływała na kolejność i kierunek rozstrzygnięć. Będzie zapewne także mniej sporów wewnętrznych w Trybunale.

Nie wyklucza pan, że Trybunał będzie pracował sprawniej, to akurat zaleta.

Przypuszczam, że pan Święczkowski będzie starał się zarządzać Trybunałem w sposób, w jaki zarządzał prokuraturą. A były to rządy silnej ręki. Oczywiście sędziowie to nie prokuratorzy i nie ma w tym wypadku podległości służbowej. Obecny skład Trybunału ma jednak problem z niezależnością i apolitycznością, co powoduje, że będzie podatny na wpływ prezesa TK. Spodziewam się, że prezes nie pozwoli sobie na kontynuowanie praktyki wydawania przez TK jedynie kilku rozstrzygnięć rocznie przy narastających gigantycznych przewlekłościach w rozpatrywaniu spraw. Te czasy już minęły. Przewiduję też dużą reorganizację w biurze Trybunału.

Prezydent, powołując Święczkowskiego, wskazał, że na stanowisku prezesa TK potrzebny jest człowiek potrafiący podejmować trudne decyzje, doświadczony, na czas politycznych wstrząsów i batalii. Jak pan to odbiera?